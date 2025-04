Va in onda oggi 5 aprile 2025, in prima serata su Canale 5, la terza puntata del serale di Amici 24 con Maria De Filippi. I concorrenti rimasti in gara sono pronti a tornare a sfidarsi al centro dello studio ed essere poi giudicati dai tre esperti: Amadeus, Elena D’Amario e Cristiano Malgioglio. È infatti nelle loro mani il destino dei ragazzi rimasti in gara: anche oggi, uno di loro sarà definitivamente eliminato dal programma.

Sarà una serata ricca di ospiti quella del terzo serale: Maria De Filippi riaccoglierà nello studio di Amici 24 una sua ex ‘allieva’, Alessandra Amoroso, che di recente ha annunciato di essere in dolce attesa. La cantante si esibirà nuovo singolo, intitolato Cose stupide. L’ospite comico della puntata sarà invece un duo, i PanPers, che divertiranno il pubblico con un monologo.

Sono tredici i concorrenti rimasti in gara al serale di Amici 24. La squadra di Zerbi e Celentano ha perso Vybes, dunque rimane con Chiamamifaro, Antonia, Jacopo Sol, Alessia, Chiara e Daniele. La squadra di Pettinelli e Lettieri ha perso Raffaella e rimane in gara con Nicolò, Trigno e Francesca. Infine, la squadra di Emanuel Lo e Cuccarini ha perso Asia e rimane in gara con Luk3, Senza Cri e Francesco.

Saranno loro a sfidarsi nelle tre manche previste nella puntata di questa sera di Amici 2025, ognuna delle quale eleggerà un eliminato provvisorio. I tre al ballottaggio si sfideranno alla conclusione delle tre manche e uno di loro sarà immediatamente salvato dalla giuria. I due concorrenti rimasti torneranno ad esibirsi, poi conosceranno il nome dell’eliminato definitivo in casetta, dalla voce di Maria e Filippi. (Clicca qui per scoprire in anteprima di chi si tratta)

Amici 24, il nuovo guanto di sfida tra prof e come vedere la diretta in streaming

Torna anche nella terza puntata del serale di Amici 24 il guanto di sfida tra professori. Stavolta però ci sarà non una sfida a tre, bensì un torneo tra due prof: Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli. Chi tra le due riuscirà ad aggiudicarsi il punto della giuria?

La nuova puntata di Amici 2025 può essere seguita in diretta su Canale 5, a partire dalle 21.20 circa, ma anche in diretta streaming attraverso il sito Mediaset Infinity. Dal giorno successivo, la puntata del serale sarà disponibile anche in demand sullo stesso sito.