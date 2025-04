Questa sera, 12 aprile 2025, su Canale 5 va in onda la quarta puntata del serale di Amici 24. Le tre squadre tornano a sfidarsi in duelli giudicati dalla giuria composta da Amadeus, Elena D’Amario e Cristiano Malgioglio. Padrona di casa è Maria De Filippi, che oggi porta in scena anche una serie di ospiti graditi, a partire da Sangiovanni. L’ex allievo di Amici torna ad esibirsi proprio nello studio che lo ha reso celebre al pubblico dopo una lunga pausa dalle scene. Lo fa presentando al pubblico il suo nuovo singolo, dal titolo ‘Luci allo xeno’. Oltre a lui, si esibirà anche Franco 126.

Come ospiti comici, tornano ad Amici 24 i PanPers, che hanno esordito nello studio di Canale 5 la scorsa settimana con un esilarante numero che ha coinvolto anche il frontman dei Pinguini Tattici Nucleari.

Amici 24 Serale 2025, i guanti di sfida e i concorrenti rimasti in gara nella quarta puntata

La gara del serale di Amici 24 si riaccende tra gli undici concorrenti rimasti in gioco. Le squadre, alla quarta puntata, sono così composte: Zerbi e Celentano hanno ancora Antonia, Chiamamifaro, Jacopo Sol, Daniele, Chiara e Alessia; Pettinelli e Lettieri hanno ancora Nicolò, Francesca e Trigno; Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo restano con Senza Cri e Francesco (dopo l’uscita, la scorsa settimana) di Luk3.

Nel corso della nuova puntata, i concorrenti saranno chiamati ad esibirsi anche in una serie di guanti di sfida voluti dai professori. È il caso di Francesca e Chiara, che si sfideranno in un guanto di tecnica su una coreografia neoclassica. Per il ballo c’è, inoltre, il guanto tra Daniele e Francesco sulla versatilità. E, a proposito di guanti, non mancherà quello tra i professori, che questa settimana coinvolgerà anche i tre giudici di Amici 24.

L’eliminato del quarto serale di Amici 24 e come vedere la puntata in diretta streaming

Alla fine delle tre manche del quarto serale di Amici 24, tre concorrenti finiranno a rischio eliminazione e si sfideranno un’ultima volta. Uno sarà immediatamente salvato dalla giuria mentre tra gli altri due sarà scelto il nuovo eliminato. (Clicca qui per scoprire in anteprima di chi si tratta)

La nuova puntata di Amici 24 va in onda in diretta su Canale 5, a partire dalle 21.20 circa, ma può essere seguita anche in diretta streaming attraverso il sito Mediaset Infinity. Dal giorno successivo, la puntata del serale sarà disponibile anche in demand sullo stesso sito.