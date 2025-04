Oggi 19 aprile 2025 va in onda, in prima serata su Canale 5, la quinta puntata del serale di Amici 24 con Maria De Filippi. A poche puntate dalla fine del programma, la sfida tra i dieci concorrenti rimasti si fa più serrata e mai come questa sera la competizione sarà agguerrita, visto che ci saranno ben due eliminati. La doppia eliminazione, annunciata durante la settimana, colpirà duramente le squadre in gara e, inevitabilmente, scuoterà gli equilibri.

Determinanti in questa scelta sono, come sempre, i tre giudici del serale di Amici 24: Amadeus, Elena D’Amario e Cristiano Malgioglio. Saranno loro a scegliere chi salvare, di manche in manche, e chi invece spedire in eliminazione diretta o al ballottaggio. Niente ospiti comici per questa puntata difficile ma solo un ospite musicale che è un altro ritorno ad Amici: quello dell’ex allieva Giordana Angi.

Amici 24 Serale 2025, anticipazioni: boccino d’oro e guanti di sfida del quinto serale

I dieci concorrenti rimasti in gara al serale di Amici 24 si sfideranno in tre manche, che avranno inizio con la squadra che questa settimana ha vinto il boccino d’oro, che è quella di Zerbi e Celentano. Alla fine della prima manche, nella squadra perdente sarà scelto un eliminato definitivo, che abbandonerà direttamente la gara. Dalla seconda e terza manche saranno poi proclamati due candidati all’eliminazione che finiranno al ballottaggio finale. Tra loro, la giuria sceglierà il secondo eliminato. (Clicca qui se vuoi scoprire di chi si tratta in anteprima).

Non mancheranno guanti di sfida nel quinto serale di Amici 24. Le anticipazioni ci svelano che Alessandra Celentano chiamerà il guanto di sfida a tema ‘Charme’ tra la sua allieva Chiara Bacci e la rivale Francesca Bosco. E sarà ancora la maestra a chiamare il guanto di sfida hip hop commerciale tra Daniele Doria e Francesco Fasano, che scatenerà una nuova lite in studio tra i due professori.

Guanto di sfida prof e come seguire il serale di Amici 24 in diretta streaming

Attesissimo è anche il nuovo guanto di sfida tra professori di Amici 24 che, questa settimana, vedrà impegnati tutti e sei i prof. Il risultato sarà ancora una volta esilarante. Ricordiamo, infine, che la nuova puntata del serale di Amici 24 va in onda in diretta su Canale 5, a partire dalle 21.30 circa, ma può essere seguita anche in diretta streaming attraverso il sito Mediaset Infinity. Dal giorno successivo, la puntata del serale sarà disponibile anche in demand sullo stesso sito.