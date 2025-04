Tre manche molto combattute quelle del sesto serale di Amici 24, che hanno visto gli Zerbi-Celentano vincere due manche su tre. Nicolò Filippucci è stato il primo allievo a finire al ballottaggio per l’eliminazione alla fine di una prima manche durante la quale gli Zerbi-Cele hanno schierato prove fortissime contro i Petti-Lo, il nuovo gruppo di professori uniti in un’unica squadra. Per la seconda manche c’è stato invece uno stravolgimento: Petti-lo hanno vinto, spedendo Chiara Bacci in eliminazione. Per la terza manche Zerbi e Celentano sono tornati alla vittoria e, questa volta, è stato Trigno a finire al ballottaggio per l’eliminazione. Sono, dunque, loro tre a giocarsi il posto al serale di Amici 24. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Serale Amici 24, nessun eliminato nella sesta puntata? "Trigno e Chiara ancora in gara"/ Spunta il rumor

Amici 24, sesto serale su Canale 5: ospiti e nuova squadra

Va in onda questa sera, 26 aprile 2025, su Canale 5 il sesto serale di Amici 24. L’edizione si avvia ormai verso la conclusione, ma prima le squadre rimaste in gara si battono per conquistare un posto nella finale di metà maggio. Maria De Filippi conduce, dunque, la sesta puntata, come sempre affiancata dalla giuria composta da Amadeus, Elena D’Amario e Cristiano Malgioglio. Sarà una puntata diversa dal solito, a partire dal fatto che le squadre in gara non saranno tre ma due.

I CuccaLo e le Petti-Letti si sono infatti uniti in un’unica squadra, composta da Nicolò Filippucci, Trigno e Francesco Fasano. Si scontreranno per tutte e tre le manche con la squadra di Zerbi e Celentano, ancora composta da Antonia Nocca, Jacopo Sol, Alessia Pecchia, Chiara Bacci e Daniele Doria. Non mancheranno ospiti in questo sesto serale: in studio si esibiranno Achille Lauro e l’ex allievo di Amici Holden.

Anticipazioni Amici 24, sesto serale su Canale 5: due squadre e un solo eliminato

Come dicevamo, sarà una puntata diversa dal solito, e non solo per la gara a due squadre. Maria De Filippi aprirà la puntata con un omaggio a Papa Francesco, deceduto pochi giorni fa, attraverso un suo messaggio dedicato ai giovani. Proprio in virtù di quanto accaduto, non ci saranno questa sera ospiti comici. Salta anche il guanto di sfida tra i professori questa settimana: la puntata si concentrerà in tutto e per tutto sulle sfide tra i ragazzi rimasti in gara.

La sesta puntata di Amici 24 Serale 2025 avrà un solo eliminato, a differenza della scorsa settimana, alla fine della quale sono andate via Francesca Bosco e Senza Cri. Tre eliminati provvisori si sfideranno alla fine della gara: uno sarà immediatamente salvato, tra i due concorrenti rimanenti sarà poi annunciato l’eliminato (come sempre in casetta dalla conduttrice). (Clicca qui per scoprire in anteprima di chi si tratta)

Come vedere il serale di Amici 24 in diretta streaming

Non mancheranno scontri nel corso di questa nuova puntata del serale di Amici 24, in particolare tra i prof Rudy Zerbi e Anna Pettinelli. D’altronde, la rivalità tra i due è alta dal pomeridiano. Ricordiamo che è possibile vedere il sesto serale in diretta su Canale 5, a partire dalle 21.30, ma anche in diretta streaming sul sito di Mediaset Infinity. Inoltre, dal giorno dopo, tutte le puntate di Amici e i video delle esibizioni sono disponibili On demand sullo stesso sito.