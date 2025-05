Oggi 3 maggio 2025 va in onda su Canale 5 la settima puntata del serale di Amici 24, che proclamerà i concorrenti che conquisteranno la semifinale. L’edizione è ormai agli sgoccioli e chi riuscirà a superare questa puntata sarà a un passo dalla finale e, dunque, dal sollevare la coppa del vincitore. A decidere chi arriverà all’ultima puntata sarà la giuria composta da Cristiano Malgioglio, Elena D’Amario e Amadeus.

Jacopo Sol eliminato ad Amici 24?/ Convivenza con Francesca Bosco dopo Amici? Le parole di lei

Non mancheranno ospiti in questa nuova puntata del serale di Amici 24: Maria De Filippi torna ad avere l’ospite comico, che stasera è Francesco Cicchella. A fine serata, inoltre, si esibiranno due ospiti musicali: Michele Bravi e Fedez con Clara; questi ultimi canteranno il loro nuovo singolo in duetto ‘Scelte stupide’. Ma cosa accadrà nel corso di questa nuova sfida tra gli allievi rimasti in gara?

Alessia Pecchia 'tradisce' Chiara ad Amici 24: "Vorrei si salvasse Trigno"/ Reazione gelida e confronto

Amici 24, anticipazioni settimo serale: chi sarà eliminato tra Chiara e Trigno?

Zerbi e Celentano da una parte e gli altri quattro prof uniti dall’altra si sfideranno in tre nuove manche che avranno però inizio solo dopo l’esito del ballottaggio per l’eliminazione tra Chiara e Trigno. Il mancato voto di Cristiano Malgioglio, alla fine del sesto serale, ha congelato l’esito, ma oggi il giurato dovrà fare un nome e uno tra Chiara e Trigno sarà eliminato (clicca qui per scoprire in anteprima di chi si tratta).

Chi tra Chiara e Trigno si salverà, rientrerà immediatamente in gioco per la sfida del settimo serale di Amici 24. Ricordiamo che in gara ci sono ancora: Antonia, Daniele, Alessia e Jacopo Sol per Zerbi-Cele; Nicolò e Francesco per i Petti-Lo. Nel corso delle tre manche non mancheranno, inoltre, i guanti di sfida, che questa settimana hanno preso di mira, in modo particolare, Francesco, chiamato a mettersi alla prova coi balli latini.

Alessio Di Ponzio conferma: "Tornerò ad Amici 25!"/ "Giulia Stabile? Tra noi rapporto molto speciale"

Il guanto di sfida tra prof e come seguire la diretta di Amici 24 in streaming

Altro momento molto atteso dal pubblico di Amici 24 è il guanto di sfida tra professori, che questa sera tornerà finalmente in scena dopo una settimana di stop. A sfidarsi saranno le regine di quest’anno: Anna Pettinelli da una parte e Lorella Cuccarini dall’altra; chi vincerà?

Ricordiamo che è possibile vedere il sesto serale in diretta su Canale 5, a partire dalle 21.30, ma anche in diretta streaming sul sito di Mediaset Infinity. Inoltre, dal giorno dopo, tutte le puntate di Amici e i video delle esibizioni sono disponibili On demand sullo stesso sito.