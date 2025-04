Non sono mancati colpi di scena durante la registrazione del quarto serale di Amici 24 di oggi, che andrà in onda su Canale 5 sabato 12 aprile. Le anticipazioni ci svelano che al ballottaggio per l’eliminazione sarà una sfida tutta di canto che si giocherà tra due cantanti donna: Chiamamifaro, per la squadra di Zerbi e Celentano, e Senza Cri, per il team dei Cucca-Lo. Il che vuol dire che quest’ultima squadra rischia di rimanere in sfida con un solo allievo: il ballerino Francesco.

Per gli Zerbi-Cele è stata anzi una serata molto complicata. Oltre a Chiamamifaro, al ballottaggio per l’eliminazione è infatti finito anche Daniele, il che vuol dire che la squadra ha perso ben due manche su tre. È stata invece un’ottima serata per la squadra di Lettieri e Pettinelli che, stando alle anticipazioni di Amici News, hanno schierato un altro forte duetto di Nicolò e Trigno, aggiudicandosi la vittoria contro Jacopo Sol.

Una delle notizie più importanti che arrivano dalle anticipazioni del quarto serale di Amici 24 è, tuttavia, il ritorno di Sangiovanni. L’ex allievo di Amici è tornato ad esibirsi nello studio che lo ha reso celebre al pubblico con il suo nuovo singolo e dopo una lunga pausa dovuta a problemi personali. Ospite musicale anche Franco 126, mentre sono tornati in studio come ospiti comici i PanPers. Le anticipazioni della registrazione del quarto serale di Amici 24 ci svelano, inoltre, che stavolta i professori si sono esibiti insieme ai giudici: Zerbi al fianco di Elena D’Amario, Anna Pettinelli con Malgioglio, infine Amadeus con Lorella Cuccarini.