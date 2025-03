Si è conclusa la registrazione del secondo serale di Amici 24 e le anticipazioni ci svelano che, nella puntata di sabato 29 marzo 2025, ci sarà una sola eliminazione. Ospite musicale della puntata è stato Tananai, che si è esibito sul finale, dopo l’annuncio dell’allievo eliminato, che è uno tra Luk3, allievo di Lorella Cuccarini, e Raffaella, ballerina allieva di Deborah Lettieri.

Le anticipazioni di Amici 24, spoilerate da SuperguidaTV e Amici News, svelano che, prima di finire al ballottaggio, Raffaella ha sfidato Alessia Pecchia nel guanto di sfida voluto da Deborah Lettieri e tanto discusso durante le ultime puntate del daytime. A conquistare il punto, col voto della giuria composta da Amadeus, Cristiano Malgioglio ed Elena D’Amario, è stata Raffaella. Chi però si è fatto particolarmente notare nel corso della puntata è stato Nicolò.

È un momento d’oro per l’allievo di Anna Pettinelli, che nel secondo serale di Amici 24 vincerà tutte le prove che lo vedranno schierato. Non basteranno, tuttavia, i suoi punti a far vincere la manche alla sua squadra, visto che Raffaella è finita in eliminazione. Ogni squadra ha comunque perso una manche: anche Zerbi e Celentano hanno visto un loro concorrente, Chiamamifaro, finire al ballottaggio per l’eliminazione. Nello scontro finale a tre, la cantante è stata la prima a salvarsi. Serata no anche per Daniele, che pur non essendo finito al ballottaggio, non è mai stato chiamato ad esibirsi nelle manche.

Non è mancato nel corso del secondo serale di Amici 24 il guanto tra prof, che ha visto una nuova performance di Anna Pettinelli, stavolta però affiancata anche dalla collega Deborah Lettieri. Le due prof sono state particolarmente piccanti e hanno vinto, alla fine, la sfida contro i prof rivali.