Le anticipazioni della registrazione del terzo serale di Amici 24 ci regalano un ballottaggio finale tutto tra cantanti. Sono, infatti, Luk3 e Trigno a giocarsi il posto al serale e, dunque, l’eliminazione. Stando a quanto riporta SuperguidaTv, anche questa settimana ci sarà una sola eliminazione e sarà tra i due cantanti, uno di Lorella Cuccarini, l’altro di Anna Pettinelli. La prima manche ha avuto inizio con una sfida tra la squadra dei Zerbi-Celentano contro Pettinelli-Lettieri. Alla fine delle due manche è stata la prima a vincere, mandando al ballottaggio Nicolò, Francesca e Trigno, che si sono quindi esibiti di fronte alla giuria. Amadeus, Malgioglio e Elena D’Amario hanno deciso di mandare al ballottaggio per l’eliminazione Trigno.

Gli Zerbi-Cele hanno così potuto proseguire con la loro sfida, chiamando questa volta la squadra di Cuccarini ed Emanuel Lo. Anche questa manche si gioca su tre prove, ma vede vincere i Cuccalo. Vanno dunque in ballottaggio Chiamamifaro, Daniele e Chiara ed è la ballerina classica a finire al ballottaggio per l’eliminazione.

Terza ed ultima manche è giocata dai Cuccalo che tornano a sfidare Zerbi-Celentano, ma stavolta sono i secondi ad avere la meglio. Al ballottaggio finisce allora Luk3, cantante del team di Lorella Cuccarini. Chiara, Luk3 e Trigno sono tornati ad esibirsi di fronte alla giuria del serale di Amici 24 che ha deciso di salvare la ballerina di Alessandra Celentano. Trigno e Luk3 sono i due allievi al ballottaggio per l’eliminazione finale, ma il nome di chi è uscito sarà, come sempre, annunciato in casetta da Maria De Filippi, dunque lo scopriremo nella puntata in onda sabato 5 aprile 2025 su Canale 5.

Non è mancato, infine, il guanto di sfida tra prof, questa volta in forma di torneo tra due sole professoresse: Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini. È stata la prima a trionfare, ballando e cantando sulle note di Shakira.