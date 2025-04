Amici 24: l’esibizione di Chiara

Nella registrazione del serale 2025 di Amici 24 della puntata che sarà trasmessa sabato 5 aprile, Chiara è stata la protagonista di un momento passionale nel corso di una coreografia. Come svelano le anticipazioni esclusive di Superguidatv, tutto è accaduto durante il ballottaggio finale a cui sono finiti Chiara, TrigNO che canta Don’t back in anger e Luk3. A salvarsi per prima è stata proprio Chiara che, sin dalla prima puntata, ha conquistato i consensi della giuria composta da Elena D’Amario, Amadeus e Cristiano Malgioglio.

Con il suo talento, Chiara ha superato facilmente il ballottaggio finale. La giuria, infatti, di fronte alla sua esibizione perfetta, ha deciso di salvarla senza mandarlo ulteriormente al ballottaggio. A stupire, però, è stata la coreografia di Chiara che ha scatenato la gelosia del fidanzato Trigno.

La reazione di Trigno al bacio tra Chiara e il ballerino

Durante il ballottaggio per restare nella scuola, Chiara si è fatta male durante la coreografia ma ha anche baciato il ballerino professionista con cui si è esibita. Al termine dell’esibizione, Maria De Filippi ha coinvolto Trigno parlando della gelosia del cantante della squadra di Anna Pettinelli.

Trigno, come fa sapere anche la pagina Amici News, ha risposto: “Devo bere”. Trigno, inoltre, finito al ballottaggio proprio con la fidanzata, ha ammesso che non vorrebbe mai finire al ballottaggio finale proprio con Chiara. Anche nella puntata di Amici 24 di sabato 5 aprile, dunque, ci sarà il momento gossip con la conduttrice che non perderà l’occasione per scatenare l’entusiasmo dei fan della coppia presente in studio.