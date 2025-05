È tempo di semifinale per Amici 24, che sta ormai per giungere alla sua conclusione. Maria De Filippi conduce la penultima puntata di questa edizione del serale, che proclamerà i finalisti che si giocheranno la vittoria nella puntata di domenica 18 maggio su Canale 5. A decidere chi andrà in finale è la giuria composta da Amadeus, Elena D’Amario e Cristiano Malgioglio, che voterà le performance dei concorrenti, come sempre divisi nelle due squadre capitanate da Celentano e Zerbi da una parte e dagli altri quattro prof uniti dall’altra.

Nel corso della serata non mancheranno ospiti. Alle manche tra le due squadre si alterneranno, infatti, ospiti comici e musicali, a partire da Geppi Cucciari, che torna dall’amica Maria De Filippi come accaduto lo scorso anno. Ci saranno poi in studio, per presentare i loro nuovi singoli, Annalisa e Fred De Palma.

Anticipazioni Amici 24 Serale 2025: come funziona la semifinale e ultimo guanto prof

La gara della semifinale di Amici 24 non sarà in negativo ma in positivo, il che significa che, alla fine di ogni manche, non sarà scelto un concorrente che finisce in ballottaggio per l’eliminazione, la squadra che ha vinto si esibirà per ottenere il posto da finalista. Ciò vuol dire che, alla fine delle consuete tre manche, tre concorrenti andranno direttamente in finale grazie alla votazione della giuria. Rimarranno così tre concorrenti senza maglia da finalista che si sfideranno in un’ultima manche per dare la possibilità alla giuria di proclamare l’ultimo o gli ultimi finalisti di Amici 24. (Clicca qui se vuoi scoprire in anteprima chi ce l’ha fatta e chi no).

Le anticipazioni della semifinale di Amici 24 ci svelano che non mancherà poi il momento del guanto di sfida tra prof. Si tratta dell’ultimo guanto di questa edizione, durante il quale Anna Pettinelli lascerà ancora una volta tutti senza parole.

Come seguire la semifinale di Amici 24 in diretta streaming

Non resta dunque che attendere la fine della penultima puntata del serale per scoprire quali concorrenti saranno i finalisti di Amici 24. Ciò che è certo è che potete seguire la semifinale in diretta su Canale 5, a partire dalle 21.30 oggi 10 maggio, oppure in diretta streaming sul sito di Mediaset Infinity. Inoltre, dal giorno dopo, tutte le puntate di Amici e i video delle esibizioni sono disponibili On demand sullo stesso sito.