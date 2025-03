Amici 24 Serale: tutti i concorrenti ufficiali

La fase serale di Amici 24 è finalmente pronta. L’ultimo appuntamento domenicale ha messo un punto alla formazione della classe degli allievi con la maglia oro, che dunque concorreranno nella fase finale del talent per conquistare il titolo di vincitore. Sono sedici i concorrenti al serale di Amici 24, perfettamente ripartiti tra cantanti e ballerini.

I cantanti al serale sono:

Antonia – Allieva di Rudy Zerbi che, sin dal suo ingresso nella scuola, ha mostrato una grande potenza vocale e potenzialità illimitate. Tutti e tre i professori di canto si sono detti più che certi, oltre che felici, di darle un posto al serale, definendola “fortissima”. Per alcuni telespettatori di Amici 24, è anche una papabile vincitrice di questa edizione.

Chiamamifaro – Allieva di Rudy Zerbi, ha faticato un po’ di più a conquistare l’ambita maglia oro. ‘Colpa’ del no di Anna Pettinelli, che ne ha sottolineato spesso la poca personalità e originalità nella voce. Dopo vari tentativi, Angelica (questo il vero nome dell’allieva) è riuscita ad ottenere tutti e tre i sì.

Jacopo Sol – Sempre allievo di Rudy Zerbi, è un altro tra i cantanti ritenuti più forti di questa edizione. Come Antonia, ha conquistato tre sì al primo colpo.

Luk3 – Allievo di Lorella Cuccarini, ha faticato a lungo e duramente per ottenere il posto al serale di Amici 24. Ad opporsi fino alla fine è stata Anna Pettinelli, che non riconosce nel giovane allievo un talento. Ha ceduto, sul finale, dando alla collega Cuccarini la possibilità di portarlo comunque al serale, pur senza il suo sì.

Nicolò – Allievo di Anna Pettinelli, per primo è riuscito a conquistare la maglia del serale, ma ci ha rinunciato quando, su richiesta di Alessandra Celentano, è stata modificata la regola di accesso al serale. È comunque riuscito ad ottenerla anche con i tre sì dei prof di canto (compreso un inizialmente restio Zerbi).

Senza Cri – Allieva di Lorella Cuccarini, è riuscita ad ottenere l’ambito posto al serale soltanto durante l’ultima puntata del pomeridiano, non senza un po’ di fatica ma convincendo, alla fine, tutti i prof.

Trigno – Allievo di Anna Pettinelli, ha rischiato di non accedere al serale e ce l’ha fatta per un pelo. A non ritenerlo all’altezza è stato Rudy Zerbi, che ha comunque voluto dare fiducia al ragazzo e alla sua prof.

Vybes – Allievo di Rudy Zerbi (che ne ha ben 4 al serale), ha dovuto faticare non poco per ottenere la maglia oro. Poco convinta delle sue possibilità al serale è stata Anna Pettinelli, che ha però deciso di dare una chance all’allievo.

Chi sono i concorrenti della categoria danza al serale di Amici 24

I ballerini che hanno conquistato il serale di Amici 24, invece, sono:

Alessia – Allieva della maestra Celentano, è una ballerina di latino già due volte campionessa del mondo. Le sue qualità l’hanno resa tra le prime a conquistare un posto tra i concorrenti del serale di Amici 24, nonostante qualche critica da parte degli altri professori.

Asia – Allieva di Emanuel Lo, è tra le ultime entrate nella scuola e tra le prime ad aver ottenuto la maglia oro, nonostante i compagni di classe l’avessero messa nella classifica dei ‘peggiori’. Asia non solo ha dimostrato non esserlo, ma ha anche ottenuto un posto al serale prima degli stessi che l’hanno penalizzata.

Chiara – Allieva di Alessandra Celentano, ha portato a termine un percorso di forte crescita ad Amici 24. Cosa che le è stata riconosciuta dall’intera commissione di ballo, che con tre sì le ha consegnato la maglia del serale.

Dandy – Allievo di Deborah Lettieri, è arrivato al serale dopo un mese molto complicato, dovuto ad un infortunio che lo ha costretto a rimanere fermo proprio nelle settimane degli esami finali. All’ultima puntata del pomeridiano, il talento del ballerino hip hop ha conquistato i tre sì dei professori e una maglia oro.

Daniele – Allievo di Alessandra Celentano, ha vissuto le stesse difficoltà di Dandy a causa di un infortunio ad un passo dal serale. È però riuscito a riprendersi appena in tempo per sostenere l’esame e ottenere l’approvazione dell’intera giuria di danza.

Francesca – Allieva di Deborah Lettieri, è una delle concorrenti con percorso più lineare di questa edizione del talent. Non ha fatto difficoltà a conquistare un posto al serale.

Francesco – Allievo di Emanuel Lo, ha sbaragliato la concorrenza, conquistando la maglia oro dopo pochi giorni dal suo ingresso nella scuola. Il suo enorme talento ne fa, ad oggi, uno dei papabili finalisti del serale di Amici 24.

Raffaella – Allieva di Deborah Lettieri, ha fatto il suo ingresso a meno di un mese dal serale. La ballerina di latino, grazie al suo talento, ha ottenuto la maglia oro al suo primo tentativo.

Le squadre del serale di Amici 24 e i possibili guanti di sfida

Se questi sono i concorrenti del serale di Amici 24, la composizione delle squadre di questa nuova edizione è pressocché la medesima dello scorso anno. Zerbi-Celentano tornano ad essere un unico team, così come Cuccarini-Emanuel Lo. Anna Pettinelli trova invece al suo fianco la nuova entrata Deborah Lettieri, che ha preso il posto di Raimondo Todaro.

Chiari sono anche i primi guanti di sfida a cui assisteremo nelle prime puntate del serale. Inevitabile il confronto/scontro tra le due ballerine di latino, Alessia e Raffaella, così come i guanti a Luk3 da parte di Anna Pettinelli, pronto a metterlo in sfida contro Nicolò e Trigno. Stessa cosa che farà, d’altronde, Zerbi con Trigno. Attese poi sul palco le sfide tra i super tecnici Daniele e Francesco, o i ballerini di hip hop Dandy e Asia. Nel canto, invece, si attendono le sfide tra Antonia e Nicolò, e tra quest’ultimo e Jacopo Sol. Una serie di confronti interessanti che potrebbero stupire giuria e pubblico del serale di Amici 24.