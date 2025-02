Il serale di Amici 24 è ormai alle porte: le anticipazioni ci svelano che la fase del pomeridiano è agli sgoccioli, visto che mancano ormai solo due puntate. Il che vuol dire che, salvo cambiamenti dell’ultimo minuto, il serale avrà inizio sabato 22 marzo in prima serata su Canale 5. Per allora, la classe dei concorrenti ufficiali dovrà essere completa e, in realtà, sono pochissimi i posti rimasti vuoti.

Amici 24/ Anticipazioni registrazione puntata 2 marzo 2025: 2 allievi al serale, Daniele e Dandy assenti

Attualmente, i concorrenti ufficiali del serale di Amici 24 sono: Alessia, Asia, Chiara, Francesca, Francesco e Raffaella per il ballo; Antonia, Chiamamifaro, Jacopo Sol e Nicolò per il canto. Restano fuori: Dandy e Daniele (a causa di un infortunio che ha impedito loro di esibirsi), Deddè, Luk3, Senza Cri, Trigno e Vybes. Sono stati invece definitivamente eliminati Antonio (ballerino di Deborah Lettieri) e Mollenbeck (cantante di Lorella Cuccarini). Chi saranno i prossimi?

Mattia Zenzola e Raffaella Mitaritonna, flirt prima di Amici/ “Ci siamo innamorati, poi però…”

Chi prende gli ultimi posti nella classe di Amici 24 Serale? I pronostici

Ragionando per classifiche e votazioni finora ottenute, è sicuramente al serale Daniele, allievo di Alessandra Celentano. Appena potrà nuovamente esibirsi, il ballerino otterrà senza dubbio la maglia oro, essendo il primo in classifica generale di ballo. Altrettanto certa sembra, invece, l’eliminazione di Deddè: l’allievo di Anna Pettinelli ha ricevuto il ‘no’ certo di Rudy Zerbi, che difficilmente cambierà idea, soprattutto perché a lui preferisce Luk3, altro allievo senza la maglia. Luk3 ha però da superare lo scoglio Pettinelli, il cui no appare irremovibile.

Registrazione Amici 24, cosa succede in puntata 2 marzo 2025/ Anticipazioni: chi va al serale e eliminati

Tuttavia, sembra difficile credere che Lorella Cuccarini arrivi al serale con un solo allievo, Senza Cri, che pur non ha ancora la maglia oro. La cantante è stata infatti bloccata per due volte, prima da Anna, poi da Rudy; tuttavia, il fatto che entrambi abbiano dato almeno una volta il sì alla ragazza, ci fa intuire che la maglia sarà presto sua. TrigNo potrebbe essere salvato dall’eliminazione, ottenendo dunque l’accesso al serale di Amici 24, grazie al successo dei suoi singoli, che in radio stanno ottenendo buoni risultati. Al contrario, Vybes non può contare su questo aspetto, e ha anche contro un ‘no’ abbastanza convinto di Anna Pettinelli. Potrebbe dunque essere l’altro cantante eliminato.