Manca davvero poco, la finale di Amici 24 è quanto mai vicina e per gli allievi in corsa per la coppa sono momenti di riflessione, di ansia e chiaramente anche di grande energia da imprimere nelle prove per l’atto conclusivo. Le iniezioni di fiducia, al momento, sono quanto mai necessarie; in questi giorni abbiamo infatti assistito a delle dolci e toccanti sorprese per i finalisti che hanno certamente caricato ulteriormente gli allievi in termini di ambizione e voglia di emergere. Quest’oggi, nel corso del daytime – 15 maggio 2025 – è stata la volta di un ballerino e una cantante: Francesco e Antonia.

Fiumi di lacrime e dolcezza infinita per la sorpresa ricevuta da Francesco in vista della finale di Amici 24. Il ballerino è focalizzato sulle molteplici coreografie da preparare per l’atto finale ma un momento di distrazione, così piacevole, era forse tra i suoi desideri. Chiamato in saletta con la scusa di uno shooting – come racconta Coming Soon – si è ritrovato invece una sfilza di fotografie che con un soggetto speciale: la sua tenera cagnolina. “La cosa più bella degli ultimi 5 anni”, ha sottolineato tra le lacrime Francesco spiegando come la sua amica a 4 zampe sia stata fondamentale in termini di presenza in un momento difficile della sua vita quando sembrava non trovare manforte in nessuno: “Mi ha salvato, era l’unica ad esserci per me”.

Il papà di Antonia ad Amici 24: “Ti meriti tutto questo…”

Grande commozione anche per la sorpresa ad Antonia, anche lei finalista ad Amici 24 per il circuito cantanti. La giovane è stata chiamata, come da prassi in questi casi, con una scusa banale; una volta in studio è stata piacevolmente colta di sorpresa da un audio del papà intento a cimentarsi proprio con una delle loro canzoni preferite. Presto quella voce si è trasformata in un corpo perchè dai led è sbucato proprio il papà di Antonia. La cantante, che ovviamente non lo vedeva da tempo, si è lasciata andare ad una toccante commozione: “Ti meriti tutto questo”, ha sottolineato il genitore, “Quando entro nella tua camera mi sembra di vederti…”. Si è aggiunta poi al toccante momento anche la mamma di Antonia che tra le lacrime si è detta orgogliosa per il percorso della figlia ormai ad un passo dalla finale di Amici 24.