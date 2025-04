Sabato, 19 aprile, su Canale 5 andrà in onda la quinta puntata del Serale di Amici 24. Nel frattempo, però, le talpe di Amici News hanno già svelato le prime anticipazioni di quanto accaduto durante la registrazione di giovedì, 17 aprile. Come ormai noto, con il quinto appuntamento del Serale, Amici ha visto il ritorno della doppia eliminazione, con l’uscita di ben due allievi nel corso della serata. La prima a dover abbandonare definitivamente la Scuola è stata Francesca Bosco, eliminata al termine della prima manche, in seguito alla sconfitta della squadra guidata da Anna Pettinelli e Deborah Lettieri. Con l’uscita della ballerina, Deborah si ritrova quindi ufficialmente senza allievi in gara.

Uomini e Donne, Gianmarco Steri chiude il trono in anticipo?/ "Rimasto senza corteggiatrici, cosa farà"

Al ballottaggio finale, invece, sono finiti Trigno e Senza Cri. Si tratta del secondo ballottaggio eliminatorio per entrambi, con Senza Cri che aveva già rischiato di uscire solo una settimana fa, battendo poi Chiamamifaro. Come di consueto, Maria De Filippi ha svelato il nome dell’eliminato in casetta solo agli allievi, così da non dare subito questo spoiler al pubblico presente in studio. Di conseguenza, bisognerà aspettare ancora qualche giorno per scoprire chi sarà rimasto nel talent show tra i due cantanti.

Uomini e Donne, Gianmarco Steri "smaschera" Cristina Ferrara?/ La reazione alle segnalazioni

Trigno e Senza Cri, chi uscirà da Amici 24? I pronostici sul ballottaggio finale

Nonostante bisogni aspettare sabato, 19 aprile, per sapere l’esito del ballottaggio finale di Amici 24, il mondo del web non sembra avere dubbi sul nome dell’eliminato. Questa sfida, infatti, non sembra tra le più incerte, con gran parte del pubblico di Amici convinta che sarà Senza Cri a dover lasciare la Scuola e non Trigno. Il motivo? Trigno, nel corso delle settimane, è diventato uno degli allievi più amati del programma, costruendosi una solida fanbase e conquistando il pubblico con il suo inedito “Maledetta Milano”, che ha ottenuto ottimi risultati sulle piattaforme di streaming.

Martina De Ioannon torna a parlare di Gianmarco Steri: "Persona importante, gli voglio bene"/ "Ciro sa tutto"

Al contrario, Senza Cri sembra aver perso gradualmente consensi agli occhi degli spettatori durante il Serale, tanto da finire al ballottaggio anche nella puntata precedente. Dopo aver avuto la meglio su Chiamamifaro nella puntata precedente, in molti credono che i giudici non concederanno a Senza Cri una seconda possibilità, decidendo così di premiare Trigno. Lo stesso cantante durante la registrazione ha dichiarato di non temere l’eliminazione, mostrando un’insolita tranquillità. Un atteggiamento che ha fatto pensare a molti che anche lui abbia avuto la stessa intuizione del pubblico social di Amici.