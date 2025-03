Trigno abbandona Amici 24? Nelle ultime ore, su Witty Tv è stato pubblicato un video che ha preoccupato i fan del cantante. A seguito dell’ultima puntata del pomeridiano, l’allievo è entrato in crisi, minacciando persino di abbandonare il talent show. Il motivo? Nelle ultime settimane, ha sostenuto più esami per cercare di accedere al Serale, ricevendo sempre il no di Rudy Zerbi. Mentre Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini sono convinte che il ragazzo meriti di passare alla fase successiva del programma, Zerbi sembra essere irremovibile, nonostante il successo ottenuto dal cantante con il suo ultimo singolo “Maledetta Milano“.

Amici 24, Senza Cri sbotta: "Rudy Zerbi vaffanc**o"/ Ma il pubblico attacca il professore, ecco perché

Dunque, adesso che manca una solo puntata del pomeridiano prima dell’inizio del Serale, Pietro (questo il suo vero nome) sembra aver perso totalmente le speranze. Visibilmente turbato, si è sfogato con la fidanzata Chiara Bacci, spiegando di non aver mai ricevuto critiche costruttive, ma solamente rifiuti non argomentati dal professore. In più, il cantautore ha paura di poter fare brutte figure, continuando ad esibirsi a queste condizioni: “Mi viene da mollare tutto. Faccio le valigie, oggi. Non ho voglia, basta. Tanto non porta a niente, agli altri dicono cosa non va, a me solo che non va bene. Io di continuare a fare brutte figure non ho voglia”.

Anna Pettinelli furiosa con Rudy Zerbi ad Amici 24: "Sei ridicolo!"/ Scoppia la lite per Deddè

Trigno fuori da Amici 24? Lo sfogo dopo i “no” di Rudy Zerbi

A quel punto, Anna Pettinelli ha deciso di convocare il suo allievo, per cercare di capire cosa stesse succedendo e, soprattutto, spronarlo a non mollare proprio adesso. “Sono un botto negativo, non pensavo di trovare un muro così. Sento che non sono apprezzato sia come artista che come persona qua dentro. Poche persone sento che mi vedono per ciò che sono. Quando sono arrivato ero bello gasato, ora mi sento meno degli altri. Fuori andavo a fare i live, nelle discoteche la gente mi faceva il dito medio, mi lanciava i drink e me ne fregavo, ora invece”, ha spiegato Trigno.

Anna Pettinelli accusa Zeudi al Grande Fratello: "Furba, crea triangoli per le clip"/ "Fai pace col cervello"

Una volta tornato in Casetta, la produzione ha proposto al cantante di rivedere le sue ultime esibizioni, così da capire cosa deve migliorare per convincere Rudy Zerbi. L’allievo, però, ha chiarito di sapere di non essere stato totalmente intonato, ma solo perché era concentrato sul testo della canzone. Ad ogni modo, i fan di Amici 24 sono convinti che, alla fine, il ragazzo riuscirà ad accedere al Serale. D’altronde, è uno dei protagonisti assoluti di quest’edizione, dunque sarebbe controproducente per il talent show non includerlo nella fase più importante della trasmissione.