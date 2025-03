Ad Amici 24 i professori continuano ad incontrare gli allievi delle loro squadre. Dopo Anna Pettinelli e Deborah Lettieri, adesso è toccato al team capitanato da Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo. Anche questa volta, i prof hanno chiesto ai ragazzi di esprimere le loro opinioni sugli altri compagni, così da individuare i loro punti deboli e capire su quali aspetti puntare per batterli nelle future manche. La Cuccarini, ad esempio, ha confessato di avere diverse perplessità su Trigno: “Trigno ha una bella personalità, ha un carisma sul palco. Ma un punto a sfavore suo è che l’abbiamo visto cantare sempre un po’ tutto allo stesso modo”.

Al che, Senza Cri ha concordato con la sua insegnante, criticando il cantante: “Lui ha molta presenza scenica, ma forse vederlo in un palco grosso, fermo in un punto a fare una cosa intima, lì bisogna vedere se riesce a tenere l’attenzione. Ha una mega personalità ed è uno intonato, ma non ha il belcanto, quindi forse trovarlo in una situazione in cui la sua voce non deve essere per forza rabbiosa, può essere un punto debole”. “Non lo abbiamo mai sentito in qualcosa di dolce, quindi al Serale dove siamo chiamati a fare più cose, potrebbe venire meno quel lato lì”, ha aggiunto Luk3.

Senza Cri e Luk3 criticano Trigno ad Amici 24: la risposta epica del cantante

Le parole di Senza Cri e Luk3 non sono affatto piaciute a Trigno, il quale ha subito risposto con le rime ai suoi compagni. Il cantante ha menzionato delle sue vecchie esibizioni più “soft” e ha fatto notare come, anche grazie alla sua fisicità, non riuscirebbe a passare inosservato sul palco del Serale: “Andate a ribeccarvi l’esibizione de ‘La leva calcistica’. Sono stato bello dolce proprio, fermo e bello dolce. Io sono 1.90, con gli occhi azzurri, penso che l’ultima cosa che mi si potrà dire è che sparisco su quel palco”.

La replica di Trigno ha divertito molto gli utenti e non solo, dato che la stessa Senza Cri non è riuscita a trattenere il sorriso nel sentire il cantante parlare dei suoi ‘occhi azzurri‘ e della sua altezza. In questi mesi, l’allievo di Anna Pettinelli è riuscito a conquistare un ampio seguito, diventando uno dei cantanti più apprezzati di quest’edizione di Amici, non solo per la sua musica, ma anche per il suo carattere sfacciato e irriverente. Difatti, i telespettatori non vedono l’ora di vederlo esibirsi e sfidare gli altri allievi durante il Serale di Amici 24.