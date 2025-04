“Guerra” aperta tra Trigno e Antonia ad Amici 24. Da tempo, ormai, è chiaro ai telespettatori del talent show che tra i due cantanti non scorre buon sangue. In uno degli ultimi daytime di Amici, poi, c’è stato un duro scontro tra di loro, in cui se ne sono dette di tutti i colori. In particolare, l’allievo di Anna Pettinelli l’ha accusata di essere la più maleducata della Scuola e di non rispettare coloro che lavorano per il programma. Effettivamente, Antonia è arrivata all’ultimo posto nella classificata di educazione/comportamento tra i concorrenti del programma.

Dopo aver sentito le accuse del “collega”, la cantante era andata su tutte le furie, dicendo al compagno d’avvenuta che non poteva permettersi di farle la morale, considerando che lui era al penultimo posto. Ebbene, l’antipatia tra i due allievi è poi proseguita anche nei giorni successivi, come testimoniato da un gioco fatto fare ai ragazzi nell’ultima striscia quotidiana di Amici. Ognuno di loro ha dovuto svelare cosa gli “rode dentro” riguardo i compagni e l’avventura nel talent show in generale.

Trigno lancia una stoccata ad Antonia ad Amici 24: cos’è successo

“Mi rode dentro che Antonia parla sopra gli altri e anche che commenta cose che non andrebbero commentate”, ha detto Trigno mentre si trovava davanti agli altri allievi in sala relax. Al che, la cantante non è riuscita a restare in silenzio e l’ha subito incalzato dicendo: “Perché tu invece ti fai i fatti tuoi nella vita eh”. “No, allora vieni qua e dici mi rode dentro che Trigno non si faccia i ca**i suoi”, ha risposto il cantante, facendo ridere il resto dei concorrenti. “No, sinceramente non mi rodono abbastanza le cose tue”, ha replicato stizzita Antonia.

Insomma, i due cantanti sembrano proprio non sopportarsi e non fanno nulla per nascondere la loro antipatia reciproca. Nonostante ciò, la rivalità tra di loro pare divertire gli spettatori, che trovano i loro siparietti esilaranti. La maggior parte dei fan di Amici 24, però, sembra avere una preferenza per Trigno, ormai tra i favoriti di quest’edizione del talent show condotto da Maria De Filippi. A questo punto, non resta che continuare a seguire il Serale di Amici per scoprire come si evolverà il rapporto tra Trigno e Antonia.