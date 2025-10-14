TrigNo e Chiara Bacci, nessuna crisi in corso per la coppia nata ad Amici 24: dopo i segnali social, spuntano alcune foto che rasserenano il cuore dei fan

TrigNo e Chiara Bacci, crisi dopo Amici 24? La mossa social

Ad Amici 24 è nato un grande amore tra i banchi della scuola, quello tra TrigNo e Chiara Bacci. La coppia si è conosciuta proprio durante la scorsa edizione del talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi e, convivendo nella stessa casetta per tanto tempo assieme a tutti gli altri allievi, hanno costruito un legame speciale sbocciato poi in una romantica storia d’amore.

La relazione tra il cantante e la ballerina è poi proseguita anche lontano dalle telecamere e si è fortificata giorno dopo giorno, scatenando l’entusiasmo e la gioia dei loro numerosissimi fan che, sin dall’inizio, li hanno sempre sostenuti.

Tuttavia negli ultimi giorni sono emerse alcune voci su una presunta crisi in corso tra i due, anche se mai realmente confermate dai diretti interessati. A far scattare il campanello d’allarme nei fan è stata una mossa social risalente allo scorso fine settembre, quando i due fidanzati hanno smesso di seguirsi reciprocamente su Instagram.

TrigNo e Chiara Bacci di nuovo insieme: smentita la crisi, le foto

Il reciproco unfollow ha generato preoccupazione e dubbi nei fan di TrigNo e Chiara Bacci, oltre al timore che la coppia di Amici 24 possa essersi lasciata. Alla fine, però, entrambi hanno ripreso a seguirsi reciprocamente su Instagram, ma non solo: nelle ultime ore sono infatti spuntate alcune foto che li ritraggono insieme, felici e sorridenti.

Come hanno notato i fan più attenti, infatti, nei loro rispettivi profili sono emerse alcune fotografie nella sezione “tag”, fotografie in cui entrambi, per l’appunto, sono stati taggati da alcuni amici in comune, durante un pranzo a Firenze. La coppia appare sorridente e affiatata, a dimostrazione che il loro amore tutt’ora resiste e che al momento non conosce alcun segnale di crisi. Un sospiro di sollievo anche per i loro fan, che temevano una rottura per l’amatissima coppia nata nella scuola di Amici 24…

