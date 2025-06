TrigNO e Chiara Bacci, fan in apprensione per il futuro della liaison: la distanza dei prossimi mesi può essere un limite?

Oltre ai meriti artistici – da una parte il canto, dall’altra la danza – TrigNO e Chiara Bacci hanno conquistato i fan di Amici 24 anche grazie alla bellezza del loro amore nato proprio tra i banchi della scuola più amata d’Italia. Nel corso delle settimane hanno condiviso sfide entusiasmanti, momenti di difficoltà, emozioni che porteranno sempre nel cuore e che vantano la cornice di un percorso che li ha di fatto lanciati verso la conquista dei rispettivi sogni. A proposito di ambizioni professionali, entrambi sono attesi da un’estate – e non solo – colma di impegni. I fan, in tal senso, non nascondono qualche preoccupazione: “Il loro amore resisterà?”, si domandano sui social, è l’apprensione è strettamente legata ad un particolare che riguarda soprattutto Chiara Bacci.

Dopo il grande successo scandito dal percorso ad Amici 24, Chiara Bacci pare essere prossima a partire per New York per approfondire ulteriormente gli studi e ampliare le sue capacità. Inoltre, nel periodo autunnale – come racconta Il Vicolo delle News – dovrebbe partire addirittura per Pechino al fine di prendere parte ad un progetto che può ulteriormente impreziosire la sua carriera in fiore.

TrigNO e Chiara Bacci si lasciano dopo Amici 24? Fan in apprensione: ‘colpa’ della distanza

Il quesito è dunque lecito, TrigNO e Chiara Bacci riusciranno a portare avanti la loro storia d’amore nonostante la distanza? Diversi km di distanza tra loro per i prossimi mesi con la ballerina che si trasferirà per un periodo indeterminato oltreoceano; ovviamente, anche il cantante sarà impegnato in giro per l’Italia con l’obiettivo di far conoscere la sua musica ad un pubblico ancora più vasto dopo l’esperienza ad Amici 24. La paura dei fan è che la distanza possa essere un deterrente per il loro giovane amore; solo il tempo, in questi casi, potrà dare le giuste risposte.