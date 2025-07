Negli ultimi giorni, Trigno è finito al centro di una forte polemica sul web. Tutto è iniziato quando l’ex allievo di Amici 24 ha pubblicato una foto in cui appare completamente nudo, circondato dai regali e dalle lettere ricevute dai fan nelle ultime settimane, durante i suoi incontri con il pubblico e le sue esibizioni agli eventi musicali estivi. Al che, in tanti hanno considerato l’immagine fuori luogo, sottolineando come fosse irrispettoso sedersi nudo proprio sopra i regali di chi lo sostiene, considerando che, probabilmente, molti di loro sono anche adolescenti.

Ma la polemica non si è fermata lì. Diversi utenti hanno fatto notare che, se a pubblicare una foto simile fosse stata una cantante donna, molto probabilmente sarebbe stata sommersa da insulti sessisti. Ebbene, tra coloro che hanno criticato il gesto del cantante, a sorpresa è spuntata anche la sua ex professoressa, Anna Pettinelli. La speaker radiofonica, secondo quanto riportato da Isa e Chia, sarebbe rimasta scioccata dalla foto e avrebbe commentato con una delle sue solite uscite dirette: “Ma sei fuori?”.

Trigno nel mirino dei social: la reazione di Anna Pettinelli e Chiara Bacci

Sebbene si tratti solo di un’indiscrezione, quella riguardante la Pettinelli sembra piuttosto credibile, dato che la reazione riportata rispecchia perfettamente il carattere diretto e schietto della professoressa di Amici. Ad ogni modo, per il momento Trigno ha preferito non commentare la polemica. Difatti, non ha risposto alle critiche e ha lasciato il post visibile sul suo profilo. Nessuna reazione nemmeno da parte della fidanzata, Chiara Bacci, che è rimasta in silenzio. Tra l’altro, i due ex allievi di Amici non si mostrano da tempo insieme sui social, cosa che ha fatto nascere diverse voci di crisi.