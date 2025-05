Trigno sembra sentire sempre più la mancanza di Chiara Bacci dopo la sua uscita da Amici 24. Ma, si proceda con ordine. Manca meno di una settimana e, sabato 17 maggio, giungerà finalmente al termine la 24esima edizione di Amici. A contendersi la vittoria saranno Trigno e Antonia per il canto, mentre Alessia, Daniele e Francesco si giocheranno il podio per il ballo. Durante la semifinale è arrivata l’eliminazione più inaspettata, ovvero quella di Nicolò, considerato da molti uno dei favoriti. Un’uscita che ha subito scatenato molte polemiche tra il pubblico, convinto che la sua eliminazione sia stata strategica per spianare la strada alla vittoria di Trigno o Alessia.

Nicolò eliminato semifinale Amici 24, il duro sfogo/ "Non sono stato abbastanza bravo"

Il cantante e la ballerina sono infatti i più quotati per le vittore delle rispettive categorie, nonostante non è da escludere una rimonta di Daniele per il ballo o di Antonia per il canto. Con il televoto, infatti, tutto potrebbe cambiare in modo imprevedibile. Nel frattempo, Trigno ha confidato di non vedere l’ora di tornare alla vita reale, soprattutto per riabbracciare la fidanzata Chiara Bacci, eliminata circa due settimane fa dal talent show.

Amici 24, il padre di Trigno tifa per la storia con Chiara Bacci: cos'ha fatto/ Il gesto social scatena i fan

Trigno fa una dedica social a Chiara Bacci: gli ultimi video ad Amici 24

Nelle ultime ore, i finalisti di Amici hanno pubblicato diversi video su TikTok per sponsorizzare gli inediti dei cantanti, nonché per dire addio alla Casetta. In particolare, ha attirato l’attenzione il post condiviso da Trigno, che ha colto l’occasione per fare una dedica alla fidanzata, Chiara Bacci. Nonostante siano passati solo pochi giorni dall’eliminazione della ballerina, l’allievo di Anna Pettinelli non ha nascosto quanto senta la sua mancanza, parlando spesso di lei anche durante i daytime. Nel TikTok pubblicato, ha usato come sottofondo il suo brano “D’amore non si muore“, aggiungendo tra parentesi “(forse)”.

Uomini e Donne, Gianmarco Steri nel mirino: perché il suo trono è stato un "flop"/ Le accuse e segnalazioni

Da quel momento, in molti hanno subito interpretato il messaggio come un chiaro riferimento a Chiara e al vuoto nel cantante. Il cantante, che all’inizio del programma si era mostrato più distaccato, sembra ormai aver completamente perso la testa per la ballerina, cogliendo ogni occasione per dichiararle il suo amore. A questo punto, non resta che attendere ancora pochi giorni per la tanto attesa reunion di una delle coppie più amate di quest’edizione di Amici.