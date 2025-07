E’ giusto godersi il successo, celebrare i propri traguardi sui social, ma le modalità scelte da TrigNO – reduce da Amici 24 – stanno facendo non poco discutere il web. Il cantante ha avuto un percorso molto intenso nella scuola più amata d’Italia; un’altalena di emozioni tra sfide, momenti di difficoltà e poi la gioia finale dopo mesi di sacrifici, scandita dalla vittoria del talent nel circuito dedicato ai cantanti. Da qui parte il tour instore del giovane artista che si è concluso proprio qualche giorno fa; la chiusura di un cerchio che TrigNO ha deciso di celebrare postando una foto hot sui social che, come anticipato, ha agitato le acque tra gli utenti del web.

il tanfo di questa foto mio dio. ma poi il problema sono le pop girlies in top. pic.twitter.com/Yrzq0laUqb — disastrosa ⸆⸉ | saw taytebrina live |🫧 (@imalexiareds) July 12, 2025

Pavimento ricoperto di cartelloni con dediche e morbidi peluche, uno di quest’ultimi brandito proprio da TrigNO per coprire le parti intime; la foto hot del cantante ex Amici 24 lo ritrae infatti praticamente nudo, coperto appunto solo dal dono di un fan. “Non so più dove mettere l’amore che ricevo” – ha scritto il giovane artista a corredo della foto hot – “Non ci resta che cantare… Urlare, dipende dai punti di vista. Ci vediamo ai live fam!”. Una vera e propria dedica per i fan che lo hanno ricoperto d’affetto nel corso delle varie tappe del tour instore ma, come riporta Isa e Chia, in molti hanno storto il naso per la scelta di ringraziare postando una foto completamente nudo.

TrigNO nudo sui social, la reazione di Anna Pettinelli lo ‘gela’

“Chi è che ha pensato fosse una buona idea?”, scrive qualcuno in rete ironizzando sulla foto hot pubblicata da TrigNO ma a prendersi la scena è stata piuttosto la bacchettata – seppur con il sorriso – di Anna Pettinelli; colei che più di tutti ha creduto in lui ad Amici 24. Come racconta Isa e Chia entrambi erano presenti all’evento tenutosi ieri per l’RDS Summer Festival e, in un video già virale sui social, si vede appunto la conduttrice radiofonica e docente del talent riferirsi proprio alla foto hot pubblicata da TrigNO

“Ma sei fuori?”, chiara e inequivocabile; anche Anna Pettinelli non ha nascosto il suo stupore per la foto hot pubblicata da TrigNO per ringraziare i fan dell’affetto ricevute in queste prime settimane dopo Amici 24. Chiaramente anche da parte sua i toni erano particolarmente ironici; resta la scelta ‘sui generis’ ma osservando le dinamiche odierne non si tratta poi di una scelta così eccessiva.