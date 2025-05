Amici 24 è giunto al termine con la vittoria di Daniele Doria, che si è portato a casa un montepremi davvero ricco, ma nella sezione canto quello che ha alzato al coppa al cielo è stato Trigno, fidanzato con Chiara Bacci, e per questo molto avvantaggiato sui social. Peccato che ci siano state delle polemiche per via della mancata premiazione in diretta. Sarà stato un grande problema per il diretto interessato?

La risposta del cantante non si è fatta attendere ed è arrivata ai microfoni di Vanity Fair: “Ma vai, stica**i se non ho sollevato la coppia, l’importante sono i rapporti umani, e poi ho sollevato Daniele ed è andata benissimo così”. Quindi polemiche spente in un battibaleno. E intanto chi festeggia alla grande è il fratello del vincitore del talent che ha scommesso sulla sua vittoria e si è portato a casa diecimila euro.

Amici 24, Trigno e il rapporto con Daniele: “Lo vedo come un fratellino”

Quindi a Trigno non importa il fatto di non aver sollevato la coppa della categoria canto perché non solo è contento di averla vinta, ma di aver visto felice e al settimo cielo Daniele Doria, che ha vinto Amici 24. Quest’ultimo è stato sollevato dal cantante come se fosse stato una colpa e ha anche spiegato il perché di questo gesto spontaneo: “Abbiamo un bellissimo rapporto, e poi è piccolo e lo vedo come un fratellino”.

Quello che il cantante ha vinto non è solo una coppa, non si è solo portato a casa un ricco montepremi, considerando la sua giovane età, ma a casa lo aspetta Chiara Bacci, ballerina a cui è stato proposto di entrare a far parte del cast dei professionisti (insieme a Francesco e Alessia), per non parlare della sua dedica d’amore, oltre agli altri rapporti umani che ha saputo creare all’interno della scuola di Maria De Filippi.

