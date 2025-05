Come procede la storia d’amore tra Trigno e Chiara Bacci dopo la fine di Amici 24? Questa è la domanda che in tanti si stanno ponendo dopo la finale della 24esima edizione del talent show di Maria De Filippi, che ha visto trionfare Trigno nella categoria canto. Da allora, i due hanno iniziato a viversi la loro storia d’amore lontano dal programma, dopo mesi vissuti sotto lo stesso tetto e, soprattutto, supervisionati dalle telecamere. Recentemente, sono stati ospiti a Verissimo, dove hanno ribadito di essere molto innamorati e di non vedere l’ora di costruire un futuro insieme.

Non solo, la coppia ha iniziato ad essere attiva anche sui social, rendendo i loro fan partecipi di alcuni attimi della loro quotidianità. Ad esempio, pochi giorni fa, il cantante ha pubblicato una foto di un bacio con Chiara, mandando in tilt tutti i loro sostenitori. L’allievo di Anna Pettinelli si sta facendo sentire anche con dei like sospetti, che rassicurano i fan sulla loro relazione. Ad esempio, poche ore fa, è spuntato un mi piace che è diventato rapidamente virale.

Trigno innamorato di Chiara Bacci dopo Amici 24: i gesti social

“Palesemente l’ha già chiamata 10 volte per chiederle se lo ama ancora“, ha scritto una fan della coppia di Amici 24 su X. Al che, il post non è sfuggito a Trigno, che ha lasciato un “like“, confermando la ‘teoria’ dell’utente in questione. Insomma, il cantante sembra essere sempre più perso di Chiara Bacci, con la quale la relazione è iniziata lo scorso autunno dentro la Casetta di Amici. Per mesi, i due sono stati tra i protagonisti assoluti dell’edizione, conquistando tutti con la loro storia d’amore.

Dopo la sua eliminazione da Amici, Chiara ha ricevuto diverse proposte di lavoro dall’estero, oltre alla possibilità di tornare nel programma come ballerina professionista. Una notizia che ha fatto preoccupare molti fan, soprattutto per la sua relazione con Trigno, che avrebbe potuto diventare a distanza o, addirittura, finire. Ma, secondo alcuni rumor, sembra che Chiara abbia scelto di restare in Italia e accettare la proposta di Maria De Filippi, rinunciando così ad andare all’estero.