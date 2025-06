Trigno parla per la prima volta della presunta crisi con Chiara Bacci: ecco la verità sulla coppia

Trigno fa chiarezza sulla sua storia d’amore con Chiara Bacci. Com’è noto, i due si sono conosciuti qualche mese fa all’interno della Scuola di Amici 24, iniziando presto una relazione. Le loro vicende sentimentali hanno intrattenuto il pubblico per mesi, rendendoli una delle coppie più amate nella storia del programma. Difatti, Trigno e Chiara hanno saputo conquistare gli spettatori grazie al loro amore e al loro talento, diventando tra i protagonisti assoluti della ventiquattresima edizione. Durante il programma sembravano profondamente innamorati e, dopo la finale, sono stati avvistati più volte insieme, iniziando a vivere la loro storia lontano dai riflettori.

Nelle ultime settimane, però, la coppia ha preferito mantenere un profilo basso sui social, condividendo pochissimo della loro relazione sui rispettivi profili. Fino a qui, nulla di strano. Tuttavia, alcuni fan hanno iniziato ad allarmarsi dopo aver notato dei like “sospetti” da parte del ragazzo a diverse foto provocanti di altre donne su Instagram. Un dettaglio che non è passato inosservato nemmeno a Chiara, che a sua volta ha lasciato un “mi piace” a un post su X in cui si criticava proprio il comportamento del fidanzato. Addirittura, nel tweet si sottolineava come l’unica davvero innamorata fosse la ballerina e non lui.

Trigno parla della presunta crisi con Chiara: ecco cos’ha detto

Chiaramente, il like di Chiara non è passato inosservato ed è stato subito ripreso dai cosiddetti “gossippari”, che hanno ipotizzato una possibile crisi tra la ballerina e Trigno. Da quel momento, i fan si sono divisi: da una parte c’è chi ha accusato il cantante di non essere stato un bravo fidanzato, dall’altra, invece, alcuni sostengono che Chiara stesse semplicemente ironizzando sulle speculazioni, e che in realtà la coppia sia ancora unita e innamorata. Ebbene, alla luce di tutte queste indiscrezioni, il vincitore della categoria canto di Amici 24 ha deciso di intervenire pubblicamente per dire la sua.

La voce di “Maledetta Milano” ha infatti messo like su X ad un posto di una sua fan, che recita: “Quel gossipparo veramente pensa che i vampiri abbiano una crisi quando sono la coppia più matura uscita da quel programma“. Insomma, i due ex allievi di Amici sembrano avere due visioni diverse di questo “like-gate”, lasciando i fan nel dubbio più totale. C’è davvero aria di crisi o si tratta solo di un fraintendimento social? Chissà…