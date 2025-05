Nicolò il grande assente della finale del serale di Amici 24

Chi si aspettava una finale a 6 per il serale di Amici 24 è rimasto con l’amaro in bocca perché, a lasciare inaspettatamente la scuola, ad un passo dal capitolo finale, è stato uno degli allievi più quotati non solo per la finale, ma anche per la vittoria. Chiamati a decidere chi eliminare tra Trigno, Antonia e Nicolò, i giudici Cristiano Malgioglio, Elena D’Amario e Amadeus hanno optato per Nicolò lasciando l’amaro in bocca al pubblico che, sui social, si sono scagliati non solo contro tale scelta, ma anche contro la decisione degli autori di non fare una finale a 6.

Amici, ballerino apre Onlyfans: ecco chi è l’allievo che oggi cambia vita/ Foto hot: è una strategia?

A contendersi la vittoria, nella finale in onda domani, domenica 18 maggio 2025, saranno così i cantanti Trigno e Antonia e i ballerini Daniele, Alessia e Francesco. Chiamati ad indicare un probabile vincitori, la maggior parte degli insegnanti ha indicato Trigno, compresa Anna Pettinelli, ma cosa avrebbe fatto quest’ultima se si fosse ritrovata a dover scegliere tra Trigno e Nicolò, entrambi suoi allievi?

Trigno e Daniele, fan in delirio per la finale Amici 24: parte raccolta voti/ Social pronti a farli vincere

Amici 24: Anna Pettinelli svela chi avrebbe scelto tra Trigno e Nicolò

Trigno e Nicolò sono stati allievi di Anna Pettinelli sin dall’inizio di Amici 24. L’insegnante ha sempre speso belle parole per i due cantanti, considerandoli tra i migliori della scuola e, sicuramente, avrebbe voluto vederli entrambi in finale. Purtroppo, non sarà così e Davide Maggio, nella puntata di Pomeriggio 5 del 16 maggio 2025, ha deciso di mettere in difficoltà l’insegnante di Amici chiedendole di scegliere chi avrebbe mandato in finale tra Trigno e Nicolò.

Dopo averci pensato, la Pettinelli ammette di essere d’accordo con il verdetto della giuria. “Avrei scelto Trigno ma solo perché lo vedo più pronto dal punto di vista dell’immissione sul mercato, della personalità”, ha ammesso la Pettinelli che ha poi ribadito di volere bene a tutti i ragazzi e di augurare la vittoria al migliore.

Vincitore Amici 24: chi è?/ Pronostico: Trigno resta super favorito, ma occhio ad Antonia