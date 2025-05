Circa una settimana fa, è andata in onda la finale di Amici 24. A trionfare nella 24esima edizione del talent show di Maria De Filippi è stato Daniele Doria, seguito da Trigno, che si è aggiudicato la vittoria nella categoria canto. Da lì, il cantante è quindi tornato alla vita “normale”, iniziando a promuovere il suo EP e il suo ultimo singolo. A tal proposito, recentemente, ha rilasciato un’intervista a Today.it, dove ha parlato del suoi progetti futuri e del suo percorso nella Scuola più famosa d’Italia. L’allievo della squadra di Anna Pettinelli è stato senza dubbio uno dei protagonisti più discussi dell’edizione, conquistando pian piano il pubblico.

In particolare, si è fatto notare per i suoi inediti di successo e per la sua intensa personalità, tanto da trovarsi spesso al centro di punizioni e provvedimenti disciplinari. Il suo carattere sopra le righe ha attirato sempre di più l’attenzione dei telespettatori, così come la sua storia d’amore con la ballerina Chiara Bacci. Accanto a lui, nei momenti di sfogo, non è mai mancato il sostegno di Maria. Secondo quanto raccontato dallo stesso Trigno, infatti, la conduttrice è una presenza costante per i concorrenti.

Trigno parla di Maria dopo la fine di Amici 24: cos’ha detto

Nel corso dell’intervista a Today.it, Trigno ha svelato un retroscena sul ruolo di Maria De Filippi per gli allievi di Amici 24. Di cosa si tratta? A quanto pare, la conduttrice parla ogni giorno con i ragazzi, offrendo loro consigli e osservando costantemente l’evoluzione dei loro percorsi. “In tv si vede magari uno dei suoi consigli, ma in realtà sono cinquanta. Parla sempre a tutti, in privato o davanti agli altri, e ha sempre le parole giuste. A me diceva che non avevo la testa, dato che per fare questo lavoro si deve essere dei grandi professionisti. Spero di avere imparato“, ha raccontato il cantante.

Non solo, l’ex allievo di Amici ha svelato anche un’importante raccomandazione datagli da Maria sulla sua carriera fuori dalla Scuola: “Ci ha messo in guardia, perché fuori la competizione è feroce, il mercato oggi è tremendo”. Al che, il cantante ha spiegato di non volersi bruciare troppo presto e di voler ragionare bene sui passi da fare, così da potersi costruire un futuro nel mondo della musica. Nel frattempo, si sta godendo la sua ritrovata libertà, nonché la sua storia d’amore con Chiara Bacci.