Trigno smentisce la rottura con Chiara Bacci: cos'ha detto l'ex allievo di Amici 24

Trigno e Chiara Bacci stanno ancora insieme? È questa la domanda che molti si stanno facendo da settimane sulla coppia nata qualche mese fa nella Casetta di Amici 24. I due si sono conosciuti lo scorso settembre durante il programma di Maria De Filippi e tra loro è scattata subito la scintilla, tanto che il cantante ha deciso di lasciare la sua ragazza per iniziare una relazione la ballerina. Col tempo, la loro storia ha conquistato sempre più fan, diventando una delle coppie più amate nella storia del programma.

Una volta usciti dal talent show, Trigno e Chiara hanno inizialmente condiviso alcuni contenuti insieme sui social, salvo poi rendere la loro relazione sempre più riservata, mostrandosi sempre meno insieme. Successivamente, i primi rumors di crisi sono esplosi quando l’ex allievo di Anna Pettinelli ha iniziato a mettere like ad alcune foto provocanti di altre ragazze, scatenando il caos tra i fan. Secondo quanto riportato da Deianira Marzano, i due si sarebbero già lasciati, parlando di una presunta assenza di Chiara al concerto di lui, in programma questa sera, 17 luglio, nella sua città natale, Asti.

Trigno smentisce la crisi con Chiara: cos’ha detto

Tuttavia, in vista del concerto di questa sera, 17 luglio, Trigno ha rilasciato un’intervista al portale “La voce di Asti”, dove sembra aver smentito la presunta rottura con Chiara, spendendo bellissime parole per la fidanzata. “È stato fondamentale avere persona al mio fianco nel percorso ed è un onore aver l’opportunità di condividere la vita ora, fuori, con lei. Io cerco di allontanarmi il più possibile dai commenti per non influenzare in positivo o in negativo, preferisco stare nella nostra bolla”, ha detto.