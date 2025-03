Anticipazioni Amici 24 Verso il Serale: cosa accadrà nella puntata del 16 marzo 2025

Oggi 16 marzo 2025 su Canale 5 va in onda la nuova puntata di Amici 24 che è l’ultimo appuntamento domenicale del talent condotto da Maria De Filippi. La fase del pomeridiano lascia infatti il posto a quella del Serale, in partenza sabato 22 marzo in prima serata su Canale 5. Così, come ogni anno, la fase più importante del talent viene anticipata da una puntata speciale, dal titolo Amici verso il Serale, che racconterà il dietro le quinte della prima puntata, svelando anche come hanno affrontato gli allievi di Amici 24 i primi giorni da ‘magliati’.

Nella puntata speciale di oggi di Amici 24 vedremo la formazione delle tre squadre che si sfideranno al serale, che sono quelle dello scorso anno, con la differenza che al posto di Raimondo Todaro c’è Deborah Lettieri. Ogni squadra commenterà quelle avversarie, sottolineandone i punti forti ma anche quelli deboli, con critiche che verranno ascoltate dalla classe nella sua interezza e poi commentate di conseguenza in casetta.

Amici 24, il palco del serale e le prime prove degli allievi nello speciale

Nel corso dello speciale di Amici 24 verso il Serale scopriremo anche quali guanti di sfida hanno assegnato i professori, dunque arriveranno in casetta le prime lettere. Ma non è tutto, perché i ragazzi, squadra per squadra, saranno portati nello studio del serale e scopriranno il nuovo palco sul quale dovranno esibirsi. Un’emozione unica, che commenteranno anche attraverso dei filmati speciali preparati per loro da amici e parenti. Sarà poi il momento di vedere gli allievi intenti nelle prove del primo serale, e probabilmente non mancheranno momenti di insicurezza per alcuni ragazzi, ma anche qualche polemica scaturita dalla tensione in vista dell’inizio del serale.

Anche la puntata dello speciale di Amici 24 di oggi 16 marzo 2025 è visibile su Canale 5, a partire dalle 14, ma anche in diretta streaming su Mediaset Play (cliccando qui). Poche ore dopo la fine della puntata, sarà possibile vederla anche on demand.