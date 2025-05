Presto ci sarà la finale di Amici 24 condotta da Maria De Filippi dove si scoprirà il vincitore o la vincitrice. Ma chi la spunterà? Cosa dicono le quotazioni? Ebbene sono due le allieve che potrebbero stringere tra le mani la coppa da alzare al cielo con la speranza che possa davvero cambiare le loro vite: si sta parlando di Antonia o Alessia.

Antonia Nocca ha piano piano conquistato tutti con la sua voce e la sua presenza scenica, anche se il suo percorso nella scuola non è stato dei più semplici, considerando che è stata definita soltanto una bella voce, che non riusciva mai a comunicare delle emozioni, senza dimenticare quella volta che si arrabbiò con la produzione perché la chiamarono per ultima a fare il soundcheck. In più i fan adorano il fatto che si sia fatta una storia d’amore con Senza Cri che non hanno mai sbandierato ai quattro venti tenendola il più privata possibile.

Quindi se da una parte Antonia è la favorita, anche Alessia Pecchia potrebbe essere una candidata ideale per la vittoria di Amici 24. La ballerina campionessa del mondo nella sua disciplina ha sempre stupito con la sua grinta e la sua tecnica anche se molto spesso ha la tendenza a sottovalutarsi per via del suo fisico che nella società malata in cui si vive non è considerato perfetto. Chi sarà il prossimo eliminato? Bisognerà aspettare le anticipazioni sulla registrazione.

Attenzione, però, al cantante Trigno perché le sue quotazioni stanno risalendo, considerando che i fan potrebbero votarlo per vendicare l’eliminazione della sua fidanzata Chiara con la quale ha dato vita a una storia d’amore che ha fatto sognare tutti per la loro bellezza e gentilezza. La finalissima è fissata per domenica 18 maggio in prima serata su Canale5. Poi Maria De Filippi saluterà il pubblico dando appuntamento con il programma nella prossima stagione tv.

