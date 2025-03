Il Serale di Amici 24 è alle porte e le critiche degli insegnanti non si fanno di certo attendere. Tra gli allievi più discussi dell’edizione in corso del programma della De Filippi c’è TrigNO che è finito nel mirino di Zerbi. Come è stato mostrato durante il daytime di giovedì 13 marzo 2025, l’insegnante di canto ha espresso un giudizio molto severo e critico nei confronti del giovane cantante. Non è di certo la prima volta che Rudy si permette di avanzare critiche nei confronti dell’allievo voluto fortemente da Anna Pettinelli. Questa volta, però, le sue parole hanno fatto storcere il naso anche ai fan sui social.

Zerbi ha definito TrigNo stonato come “un terno al lotto terrificante perché ne prende una su dieci”. Un attacco frontale che avrebbe potuto scoraggiare chiunque, ma il giovane allievo del talent di Maria De Filippi ha deciso di replicare con intelligenza e ironia. In particolare, ha risposto con una battuta che ha divertito anche i suoi compagni: “Per Rudy ho un set di cotton fioc. Dato che dice che in realtà non vede, mi sono dimenticato gli occhiali, ma glieli compro”, parole che dimostrano quanto Pietro Bagnadentro sappia affrontare alcune critiche con il sorriso, compresa quella di Senza Cri.

Messa da parte la stoccata ricevuta dall’insegnante di canto, TrigNO ha ammesso alcuni dei suoi limiti riconoscendo, senza mezzi termini, di essere altalenante nelle sue esibizioni. Pur essendo evidenti, l’artista non ha intenzione di lasciarsi sopraffare da attacchi e polemiche che ritiene eccessive soprattutto considerando il suo percorso fatto all’interno la Scuola. L’astigiano è stato tra i primi concorrenti a conquistare il banco dopo aver superato tutti i casting. Con il passare del tempo, si è impegnato tanto anche se non è mancato un provvedimento disciplinare che ha portato alla sospensione della maglia. Tornato in gioco, è riuscito a conquistare il Serale e adesso si giocherà tutto per riuscire a portare a casa la vittoria.