Amici 25, Alessandra Celentano contro Alessio nel programma

Confronti e colpi di scena, come di consueto la puntata domenicale di Amici 25 ha regalato emozioni e sorprese ai telespettatori Mediaset. E non potevano mancare i celebri scontri tra prof e allievi (ma anche tra prof e prof come il programma ha abitato negli anni). Alessandra Celentano si è sfogata contro l’allievo Alessio, puntando il dito contro di lui per un eccesso di smorfie e di scena che non le hanno fatto troppo piacere.

E sui social in molti hanno dato ragione alla celebre e iconica nipote del Molleggiato, condividendo il pensiero dell’insegnante che ancora una volta sembra averci visto lungo nonostante i metodi rigidi che però tante volte hanno dato frutti: “Troppa scena, ha ragione la Celentano questa volta” si legge tra i commenti spuntati su X a riguardo durante la puntata pomeridiana di Amici 25.

Amici 25, Alessandra Celentano protetta dai social

Come al solito la puntata di Amici 25 ha portato in dote diverse novità e colpi di scena tra i telespettatori. Nella puntata di oggi è stato chiesto il parere ad una giuria d’eccezione, composta da Irama per il canto e da Anbeta Toromani per il ballo.

Gli ultimi due classificati di entrambe le discipline entreranno in sfida la prossima settimana, ritrovandosi così a rischio eliminazione, come vuole la tradizione del programma che in primavera tornerà sul piccolo schermo con la versione Serale del programma, collocata nella solita casella del sabato sera su Canale Cinque.

