Amici 25, Alessandra Celentano saluta Tommaso: "Non mi aspettavo questa decisione"

Alessandra Celentano saluta Tommaso ad Amici 25

Alessandra Celentano scarica Tommaso ad Amici 25, il ballerino è stato costretto a lasciare il talent di Canale Cinque. La professoressa ha giudicato troppo acerbo il ballerino, invitandolo a lasciare la Casetta:

“Forse non si aspettava qualcosa del genere, ma se lo facessi più avanti sarebbe un illuderti e un prenderti in giro, se ci sono delle problematiche non si può aspettare così. Quello che ho detto fino adesso lo penso, per raggiungere un livello. Con te quattro mesi da qui al serale non mi bastano per colmare le tue lacune, purtroppo è una verità. Tommaso, credimi, lo faccio veramente per non illuderti e non prenderti in giro, questa è una decisione che ho preso assolutamente io, ma non ti farei del bene, ti terrei qui un mese e poi due mesi e poi? E’ vero che sei migliorato, il primo mese è sempre un mese di prova, in questo mese ti assicuro che avrei potuto deciderlo anche prima, ma per essere sicura ho voluto aspettare un mese. Invito i miei colleghi se pensano di avere delle problematiche a fare lo stesso per rispetto verso i ragazzi. La tua carriera non finisce qui, sai che tipo di lavoro devi fare” le parole della professoressa.

Amici 25, Tommaso in lacrime: “Non me l’aspettavo”

Il verdetto ha spiazzato in maniera netta il giovane Tommaso, che non ha trattenuto le lacrime dopo aver ascoltato le parole della prof Alessandra Celentano. “L’ultima lezione mi è sembrata strana, ma abbiamo fatto la prima settimana e abbiamo lavorato, poi la seconda e sono arrivato primo, poi c’è stato l’infortunio. Io ho percepito che era contenta quando lavoravo”.

Anche Maria De Filippi è rimasta spiazzata dalla decisione di Alessandra Celentano, la padrona di casa del talent di Canale Cinque non si aspettava la decisione della professoressa che ancora una volta ha spiazzato tutti.