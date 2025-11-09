Alex Calu ha una fidanzata? Dubbi sulla vita privata del ballerino del talent

Tra i protagonisti della puntata di Amici 25 troveremo Alex Calu, il giovane ballerino farà tappa nel programma di Maria De Filippi e sarà uno dei protagonisti di oggi. 19 anni, specializzato nel latino-americano. Della sua vita privata non sappiamo molto, sui social in tanti chiedono lumi sullo status sentimentale del ragazzo che è piuttosto riservato e preferisce non darsi in pasto ai social, non è dato sapersi dunque se nella sua vita ci sia attualmente una persona, sappiamo invece che Alex Calu ha sofferto di disturbi alimentari, come dichiarato dallo stesso danzatore, Alex Calu ha raccontato dell’insicurezza mentale che lo ha trascinato nel baratro, ma dal quale è risalito:

Matteo Bocelli ha una fidanzata? Le dichiarazioni del cantante/ Il presunto flirt con Carolina Stramare

“Ho avuto problemi fisici, disturbi alimentari quando avevo 16 o 17 anni. Ero davvero molto magro, troppo” ha raccontato l’allievo di Amici 25 che questo pomeriggio sarà protagonista. L’esperienza nel talent di Canale Cinque sta portando nuove motivazioni e un’esperienza enorme al ragazzo nel format di Canale Cinque.

Andrea Sannino, chi è la moglie Marinella Marigliano: i figli Gioia e Alessandro/ Come si sono conosciuti

Alex Calu e la battaglia con i disturbi alimentari

Il giovane danzatore del talent di Canale Cinque nelle prime settimane ha colto l’occasione per raccontare la sua battaglia con i disturbi alimentari. La speranza è anche quella che grazie alle parole di Alex Calu arrivi un messaggio importante:

“La coreografia la posso fare, ma il problema è l’estetica. Il ballerino del video è bello io sono brutto. Per me ha ragione la maestra Celentano. Parlo si di muscolatura, fisico, ma anche di viso, non mi sono mai visto bello. Non mi piaccio” ha confessato durante una delle puntate di Amici 25 di questa edizione. E chissà che con il passare delle settimane, nel caso l’esperienza di Alex Calu andasse avanti non possa esserci l’occasione di scoprire qualcosa in più anche dal punto di vista sentimentale per l’allievo.

Amici 25/ Anticipazioni e diretta puntata 9 novembre 2025: Annalisa scatena lo studio