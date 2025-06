Angelo Madonia sarà il nuovo prof di Amici 25? La compagna Sonia Bruganelli ne sarebbe felice, ma Paolo Bonolis potrebbe non gradire…

Manca ancora qualche mese alla partenza di Amici 25, ma le indiscrezioni sulla nuova edizione non si placano. La domanda più gettonata è se il cast dei professori sarà confermato nella sua totalità o se ci saranno nuovi arrivi. Le indiscrezioni ci svelano che un addio quasi certo al programma è quello di Deborah Lettieri. Dopo solo un anno alla cattedra di ballo, la coreografa lascerà la sua postazione ad un collega, così come potrebbe accadere anche per il team di prof del canto.

Sarebbe Anna Pettinelli la coach di Amici in procinto di andar via in vista di un nuovo impegno televisivo. Si parla infatti di lei come nuova opinionista del Grande Fratello, al fianco dell’amica Stefania Orlando. Tutto, però, è ancora in via di conferma, ma le voci su chi prenderà il loro posto non mancano, in particolare per il ballo.

“Sonia Bruganelli sarebbe felice di vedere Angelo Madonia ad Amici 25, ma Bonolis…”: l’indiscrezione

Al posto di Deborah Lettieri, Maria De Filippi potrebbe chiamare Angelo Madonia. Un nome che circola ormai da mesi, da quando lui stesso ha ammesso che non direbbe no ad un posto nel talent di Canale 5. Un ingaggio del quale sarebbe contenta anche la sua compagna Sonia Bruganelli, secondo quanto riporta Nuovo Tv che, nel suo ultimo numero, scrive: “il ballerino potrebbe ora rispuntare in tv su Canale 5. Facile immaginare quanto la compagna Sonia Bruganelli (direttrice casting di tanti programmi targati Mediaset) sarebbe felice nel vederlo ingaggiato in ruolo del genere”. Potrebbe però esserci un piccolo ostacolo chiamato Paolo Bonolis. Il conduttore sarà il nuovo volto di Tu sì que vales e prenderà il posto di Gerry Scotti, lavorando fianco a fianco a Maria De Filippi. Secondo il settimanale, “Paolo potrebbe non gradire l’arrivo ad Amici del nuovo fidanzato della sua ex moglie”, e questo potrebbe ‘ostacolare’ l’arrivo di Madonia ad Amici.

