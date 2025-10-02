Primo compito ad Amici 25: Anna Pettinelli mette Plasma alla prova con un brano di Arisa e lo fa con una lettera nella quale lo critica aspramente

È ufficialmente arrivato il primo compito nella casetta di Amici 25. Ad assegnarlo è stata Anna Pettinelli a uno degli allievi di Rudy Zerbi: Plasma. Il rapper ha fatto colpo sin da subito sul coach, che ha definito il suo inedito ‘una hit’ e gli ha perciò dato un banco. Opinione nettamente opposta è stata quella di Pettinelli, che ha anzi ribadito e chiarito ulteriormente il suo pensiero sull’allievo con una lettera infuocata.

“Ciao Antonio, il tuo prof ha gridato al miracolo come se avesse ascoltato il pezzo numero uno di tutte le classifiche internazionali, io invece ho pensato: ‘Eccone un altro che si nasconde dietro un pezzo facilotto, scarse doti interpretative e scarsa personalità, uguale a mille altri’. Sta a te dimostrare che sai anche cantare.” ha scritto Anna Pettinelli a Plasma.

La coach ha allora assegnato a Plasma un’esibizione sulle note di La Notte di Arisa, prova che il cantante ha poi sottoposto al suo coach Rudy Zerbi. Quest’ultimo ha replicato con ironia alla lettera scritta dalla collega, accusandola di aver capito poco del brano di Arisa, avendolo definito “vocalmente non complesso”. Quando Plasma ha allora proposto di scrivere delle barre sulla canzone, Zerbi si è opposto: “Così faresti il suo gioco”, ha ammesso, riferendosi alla Pettinelli. Per il coach, Plasma dovrà trovare il suo modo di interpretare il brano senza però cambiare nulla nelle parole. Riuscirà l’allievo a superare il compito o ci saranno le prime insufficienze?

