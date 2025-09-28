Amici 25 va in onda oggi 28 settembre 2025 con la prima puntata della nuova edizione: al via la formazione della classe e tutti gli ospiti presenti

Amici 25 parte ufficialmente oggi, 28 settembre 2025, con la prima puntata in onda su Canale 5. Maria De Filippi apre le danze (in tutti i sensi) con la formazione della nuova classe del talent, ma prima annuncia la commissione di canto e di ballo che seguirà i ragazzi in questa edizione. Tutti confermati i professori di canto, visto che tornano, infatti, dalla scorsa edizione Rudy Zerbi, Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini. Per il ballo confermatissima Alessandra Celentano, così come Emanuel Lo. Dice, invece, addio ad Amici Deborah Lettieri, il cui posto torna a Veronica Peparini, prof storica di Amici.

Chi è Michelle Cavallaro di Amici 25/ L'ex fidanzato Alex Wyse e la polemica con Arianna ne "Il Collegio 2"

La formazione della classe di Amici 25 avverrà con le esibizioni di tutti gli aspiranti concorrenti arrivati fino a questo punto, e a chi sarà ammesso sarà poi consegnata l’ambita maglia azzurra della scuola.

Amici 25, anticipazioni prima puntata 28 settembre 2025: tutti gli ospiti e il ritorno di Daniele Doria

A consegnare le maglie, anche quest’anno, sarà una serie di ospiti, che Maria De Filippi chiamerà in studio di volta in volta. Ci saranno tre ex del talent: parliamo di Irama, Stash dei The Kolors e Giuseppe Giofre, che omaggerà Maria De Filippi di una maglia di Jennifer Lopez dal tour che ha appena concluso. Ci saranno anche le conduttrici Francesca Fagnani e Simona Ventura, ognuna delle quali presenterà il proprio programma televisivo in arrivo: la prima, la nuova edizione di Belve; la seconda, il Grande Fratello. Ci sarà inoltre la comica e amica di Maria De Filippi Geppi Cucciari.

Perché Deborah Lettieri non è ad Amici 25?/ Fuori dal talent dopo un anno: al suo posto Veronica Peparini

Saranno 18 gli allievi ammessi ad Amici 25, e le anticipazioni ci svelano anche che ci sarà un omaggio a Paolo Roberto, il 14enne di Latina che si è tolto la vita alcuni giorni fa. Ci sarà inoltre, all’inizio della puntata, il ritorno in studio di Daniele Doria: il vincitore della scorsa edizione di Amici farà un discorso motivante ai nuovi allievi.

Come seguire Amici 25 in diretta e streaming

Ricordiamo che la prima puntata di Amici 25 va in onda oggi 28 settembre, in diretta su Canale 5, a partire dalle 14. È possibile seguire la puntata in streaming anche su Mediaset Infinity. La puntata sarà poi disponibile, nelle ore successive alla messa in onda, anche su Witty TV.

Chi è Alessio Di Ponzio e perché ha abbandonato Amici 24/ Dal brutto infortunio al ritorno ad Amici 25