Amici 25, oggi 12 ottobre 2025 in onda la terza puntata su Canale 5: diretta, anticipazioni, ospiti, sfide, gare e classifiche

È tempo della terza puntata di Amici 25: oggi 12 ottobre 2025 va in onda il nuovo appuntamento col pomeridiano domenicale condotto da Maria De Filippi, durante il quale gli allievi tornano a sfidarsi al centro dello studio. Non saranno però i professori – Rudy Zerbi, Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini per il canto; Alessandra Celentano, Veronica Peparini ed Emanuel Lo per il ballo – a giudicare le loro performance, ma alcuni giudici esterni, chiamati in studio per l’occasione.

Matilde Sofia Fazio, chi è la ballerina di Amici 25: il passato ad attrice/ Ecco in che fiction ha recitato

Questa settimana, a giudicare la gara di canto sarà Gigi D’Alessio, mentre i ballerini saranno visti e giudicati da Oriella Dorella. I loro voti creeranno una classifica i cui ultimi classificati andranno direttamente in sfida, mentre penultimi e terzultimi saranno a rischio sfida e saranno i compagni di scuola a decidere chi di loro dovrà affrontarla la prossima settimana (secondo il nuovo regolamento).

Amici 25, chi è Pierpaolo Monzillo: il ballerino crolla in studio/ "Vorrei avere un rapporto con gli altri"

Amici 25, anticipazioni terza puntata oggi 12 ottobre: le prime sfide e la diretta streaming

Non mancheranno ospiti nel corso di questa terza puntata di Amici 25, in particolare saliranno sul palco Achille Lauro e Fabrizio Moro per esibirsi ognuno con il proprio nuovo inedito. Spazio, però, anche alle prime sfide: Michele e Anna, finiti nelle ultime posizioni la scorsa settimana, dovranno affrontare il loro rivale, cercando di mantenere il proprio posto nella scuola. Oltre alle gare di canto e ballo, alcuni allievi saranno poi chiamati a sostenere dei compiti ricevuti nel corso della settimana. È il caso di Tommaso, allievo della maestra Celentano a cui Emanuel Lo ha assegnato un passo a due ricco di prese. Come se la caverà?

Amici 25, Michelle Cavallaro: chi la cantante ex concorrente de Il Collegio/ La storia con Alex Wyse

Ricordiamo che la nuova puntata del pomeridiano di Amici 25 va in onda su Canale 5 a partire dalle 14, oggi 12 ottobre, ma è visibile anche in diretta streaming sul sito Mediaset Play. Su Witty TV saranno poi disponibili anche tutti i video delle esibizioni dei ragazzi.