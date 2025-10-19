Amici 25, la diretta e le anticipazioni della puntata del 19 ottobre 2025 su Canale 5: classifiche, sfide e tutti gli ospiti della giornata

La domenica pomeriggio di Canale 5 è come sempre dedicata al pomeridiano di Amici 25. Oggi 19 ottobre 2025 Maria De Filippi torna infatti in onda con una nuova puntata del talent, ricca di sfide, polemiche e ospiti. Siamo ormai a quasi un mese di programma, e i professori iniziano a farsi un’idea dei concorrenti di quest’anno, il che implica anche l’arrivo delle prime sfide chieste direttamente da loro e dei compiti mirati ad evidenziare lacune e difficoltà degli allievi.

Prima di arrivare alle sfide, sarà però il momento di una nuova gara di canto e di ballo per gli allievi di Amici 25. Per questa puntata, Maria De Filippi lascia il giudizio a due suoi ex allievi: Irama, che giudicherà i cantanti, e Anbeta Toromani, che si occuperà di votare i ballerini. I loro giudizi creeranno una classifica i cui ultimi e penultimi saranno a rischio sfida ed eliminazione.

Amici 25, anticipazioni puntata 19 ottobre e diretta streaming: due sfide e ospiti

Anche questa settimana, saranno quattro gli allievi di Amici 25 a finire in sfida. E parlando proprio di sfide, sono due i ragazzi che devono ancora affrontarla. In settimana, Alessio Di Ponzio e Michelle Cavallaro sono stati chiamati in studio per sostenere la propria e entrambi sono riusciti a superarla, anche se Michelle non senza difficoltà (visto l’intervento di Anna Pettinelli). Oggi toccherà a Opi e Alex sostenere la sfida in studio.

Non mancheranno poi liti tra professori, momenti divertenti e ospiti musicali. In particolare, farà il suo ritorno un’allieva dello scorso anno, Chiamamifaro, per esibirsi con il suo nuovo singolo. Stessa cosa farà Irama dopo aver fatto da giudice alla gara di canto. La nuova puntata del pomeridiano di Amici 25 va in onda su Canale 5 a partire dalle 14, oggi 19 ottobre, ma è visibile anche in diretta streaming sul sito Mediaset Play. Su Witty TV saranno poi disponibili anche tutti i video delle esibizioni dei ragazzi.

