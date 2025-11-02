Amici 25 torna in onda oggi 2 novembre 2025 con la nuova puntata del pomeridiano: gli ospiti, le sfide e le nuove gare di canto e ballo in studio

Sfide, gare, scontri e compiti saranno al centro della nuova puntata di Amici 25, in onda oggi 2 novembre 2025 partire dalle 14 su Canale 5. Maria De Filippi apre le porte a molti ospiti, che avranno il compito di giudicare le nuove performance degli allievi nelle gare di canto e ballo. Spazio, però, anche ai commenti e, spesso, alle liti dei professori: Anna Pettinelli, Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi per il canto; Alessandra Celentano, Veronica Peparini ed Emanuel Lo per il ballo.

Un trio di professionisti è stato invece chiamato a giudicare la nuova gara di canto, e parliamo di: Dardust, Vanessa Incontrada e Nicolò De Devitiis. A giudicare i ballerini allievi di Amici 25 è invece Samantha Togni. I loro voti stileranno le classifiche i cui ultimi saranno costretti ad affrontare la sfida e a rischiare l’eliminazione.

Amici 25, anticipazioni puntata 2 novembre: le sfide, il compito di Alex e il destino di Emiliano

E a proposito di sfide, la nuova puntata del pomeridiano di Amici 25 vedrà due sfide in scena. La scorsa settimana sono stati Plasma, Anna, Pierpaolo e Penelope a finire agli ultimi posti e, dunque, in maglia rossa. In settimana, Penelope ha abbandonato la scuola, mentre Anna l’ha già affrontata e vinta. Dunque, a doverla affrontare saranno soltanto gli altri due allievi. (Per scoprire come sono andate le sfide e le classifiche delle gare in anteprima, clicca qui).

C’è chi dovrà inoltre affrontare un compito, come Alex. L’allievo di Veronica Peparini ha ricevuto una prova extra dalla maestra Alessandra Celentano e sarà oggi chiamato ad esibirsi per ricevere un voto. Nessuna traccia, invece, di Emiliano: l’allievo della Celentano potrebbe avere ancora la maglia sospesa. Vi ricordiamo che la puntata di Amici 25 di oggi va in onda su Canale 5 a partire dalle 14 ma è visibile anche in diretta streaming sul sito Mediaset Play. Su Witty TV saranno poi disponibili anche tutti i video delle esibizioni dei ragazzi.

