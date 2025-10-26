Amici 25, anticipazioni e diretta puntata 26 ottobre 2025 su Canale 5: tutti gli ospiti, le sfide, gli scontri e come vedere la puntata in streaming

Tutto pronto per una nuova puntata del pomeridiano di Amici 25 ricca di colpi di scena. Oggi 26 ottobre 2025 gli allievi tornano in studio sotto la guida di Maria De Filippi per rimettersi in gioco e, soprattutto, per scoprire cosa riserverà loro la nuova gara di canto e di ballo. A giudicare le loro performance arrivano in studio due nuovi ospiti: torna, dopo lunga assenza, Emma Marrone, che oltre a giudicare la gara di canto si esibirà anche nel suo ultimo singolo ‘Brutta storia’. La gara di ballo sarà invece giudicata da un’altra presenza fissa del programma: la ballerina Rossella Brescia.

Tra gli ospiti della nuova puntata di Amici 25 ci sarà anche un altro ex del talent, che il pubblico ha conosciuto nella scorsa edizione: parliamo di Trigno, allievo che ha vinto la categoria canto lo scorso anno, che torna per esibirsi col suo nuovo singolo ‘Ragazzina’.

Amici 25, anticipazioni puntata 26 ottobre 2025 e diretta streaming: sfide, una maglia sospesa e svolte in arrivo

Ma cosa accadrà nella nuova puntata di Amici 25? Le anticipazioni ci svelano che oggi 26 ottobre, i due concorrenti che hanno ancora la maglia rossa dalla scorsa settimana – Matilde (allieva di Veronica Peparini) e Frasa (allievo di Anna Pettinelli) – sosterranno la loro sfida. In settimana hanno invece già sostenuto e vinto le loro sfide il ballerino Alex e la cantante Michelle. Ma non è tutto, perché la maestra Alessandra Celentano deciderà di dare un’importante svolta alla sua squadra di allievi, chiamando al centro dello studio uno di loro per un drastico provvedimento (qui trovate tutti gli spoiler della puntata).

Discussioni e scontri non mancheranno nel corso della puntata di oggi di Amici 25, che vedrà anche la sospensione della maglia da parte di un prof ad un suo allievo. Maria De Filippi, inoltre, omaggerà l’uscita del nuovo album di Angelina Mango, mandando un suo nuovo singolo in onda attraverso una coreografia dei ballerini professionisti. Vi ricordiamo che la puntata di Amici 25 di oggi va in onda su Canale 5 a partire dalle 14 ma è visibile anche in diretta streaming sul sito Mediaset Play. Su Witty TV saranno poi disponibili anche tutti i video delle esibizioni dei ragazzi.