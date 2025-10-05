Amici 25, anticipazioni e diretta seconda puntata 5 ottobre su Canale 5: tutti gli ospiti, la prima gara tra allievi e in arrivo le prime liti e sfide

Oggi 5 ottobre 2025 su Canale 5 va in onda la seconda puntata del pomeridiano di Amici 25. Maria De Filippi conduce l’appuntamento che dà ufficialmente il via a questa edizione, in quanto è da oggi che i 18 allievi scelti quest’anno si mettono in gara, non solo sotto l’occhio attento dei loro prof – Rudy Zerbi, Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini per il canto; Alessandra Celentano, Veronica Peparini ed Emanuel Lo per il ballo – ma anche di fronte ad una giuria esterna, composta da professionisti del mondo dello spettacolo.

Ilary Blasi annuncia la sua ospitata ad Amici 25: ma fa una gaffe/ La storia diventa virale

Per la prima gara dei concorrenti di Amici 25, Maria De Filippi ha deciso di invitare Ilary Blasi e Paola Turci per giudicare i cantanti; Garrison e Kledi Kadiu per giudicare i ballerini. Ma non mancheranno gli ospiti musicali. Torneranno in studio tre ex di Amici: Sarah Toscano e Mida (che si esibiranno insieme sulle note di ‘Semplicemente’), e Gaia Gozzi.

Irama e Mew sono una coppia? Il video non lascia spazio a dubbi/ "È innamoratissimo"

Anticipazioni Amici 25, seconda puntata: prime liti in studio e diretta streaming

Oggi si apre dunque la gara degli allievi di Amici 25 e si parte subito con il rischio eliminazione. Anche quest’anno, l’ultimo in classifica va in sfida (poi svolta la settimana successiva), ma da quest’anno il regolamento cambia: non sarà a rischio soltanto l’ultimo classificato ma anche il penultimo e terzultimo e saranno proprio gli allievi a scegliere chi dovrà affrontare la sfida (qui i dettagli del nuovo meccanismo).

La prima gara scatenerà anche le prime discussioni, come d’altronde già anticipato durante i daytime settimanali. Saranno Anna Pettinelli e Rudy Zerbi, in particolare, a battibeccare per i rispettivi allievi. Ci saranno, inoltre, momenti più leggeri, durante i quali la conduttrice manderà in onda dei filmati volti a far meglio conoscere alcuni degli allievi di Amci 25.

Amici 25, Rudy Zerbi demolisce Frasa: "Attore, che sei venuto a fare qua?"/ Anna Pettinelli sbotta!

Ricordiamo che la seconda puntata del pomeridiano di Amici 25 va in onda su Canale 5 a partire dalle 14, oggi 5 ottobre, ma è visibile anche in diretta streaming sul sito Mediaset Play.