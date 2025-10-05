Amici 25, anticipazioni e diretta seconda puntata 5 ottobre su Canale 5: tutti gli ospiti, la prima gara tra allievi e in arrivo le prime liti e sfide
Oggi 5 ottobre 2025 su Canale 5 va in onda la seconda puntata del pomeridiano di Amici 25. Maria De Filippi conduce l’appuntamento che dà ufficialmente il via a questa edizione, in quanto è da oggi che i 18 allievi scelti quest’anno si mettono in gara, non solo sotto l’occhio attento dei loro prof – Rudy Zerbi, Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini per il canto; Alessandra Celentano, Veronica Peparini ed Emanuel Lo per il ballo – ma anche di fronte ad una giuria esterna, composta da professionisti del mondo dello spettacolo.
Per la prima gara dei concorrenti di Amici 25, Maria De Filippi ha deciso di invitare Ilary Blasi e Paola Turci per giudicare i cantanti; Garrison e Kledi Kadiu per giudicare i ballerini. Ma non mancheranno gli ospiti musicali. Torneranno in studio tre ex di Amici: Sarah Toscano e Mida (che si esibiranno insieme sulle note di ‘Semplicemente’), e Gaia Gozzi.
Anticipazioni Amici 25, seconda puntata: prime liti in studio e diretta streaming
Oggi si apre dunque la gara degli allievi di Amici 25 e si parte subito con il rischio eliminazione. Anche quest’anno, l’ultimo in classifica va in sfida (poi svolta la settimana successiva), ma da quest’anno il regolamento cambia: non sarà a rischio soltanto l’ultimo classificato ma anche il penultimo e terzultimo e saranno proprio gli allievi a scegliere chi dovrà affrontare la sfida (qui i dettagli del nuovo meccanismo).
La prima gara scatenerà anche le prime discussioni, come d’altronde già anticipato durante i daytime settimanali. Saranno Anna Pettinelli e Rudy Zerbi, in particolare, a battibeccare per i rispettivi allievi. Ci saranno, inoltre, momenti più leggeri, durante i quali la conduttrice manderà in onda dei filmati volti a far meglio conoscere alcuni degli allievi di Amci 25.
Ricordiamo che la seconda puntata del pomeridiano di Amici 25 va in onda su Canale 5 a partire dalle 14, oggi 5 ottobre, ma è visibile anche in diretta streaming sul sito Mediaset Play.