Oggi 9 novembre 2025 va in onda la nuova puntata di Amici 25 su Canale 5: tutti gli ospiti, la diretta, le sfide e le classifiche di canto e ballo

Domenica ricca di sfide ed emozioni per i fan di Amici: oggi 9 novembre 2025 è infatti prevista una nuova puntata del pomeridiano di Amici 25 durante la quale non mancheranno sorprese. La padrona di casa Maria De Filippi accoglierà in studio non solo il team di professori ma anche una serie di ospiti che avranno il compito di giudicare le sfide di canto e ballo di questa puntata. Ad occuparsi delle performance dei cantanti saranno Annalisa (che sarà anche ospite musicale), Diana Del Bufalo e Ornella Vanoni; a giudicare i ballerini sarà invece la ballerina Virna Toppi.

Prima dell’inizio delle gare di canto e di ballo, gli allievi che sono finiti ultimi la scorsa settimana dovranno affrontare la propria sfida. Due di questi l’hanno già affrontata e superata in settimana, parliamo di Pierpaolo e Angie; restano dunque da scoprire gli esiti delle sfide di Maria Rosaria (ballerina di Alessandra Celentano) e Flavia, cantante di Anna Pettinelli (Per scoprire in anteprima come sono andate le sfide e le classifiche della puntata, clicca qui).

Anticipazioni Amici 25: i compiti della puntata e la diretta streaming

Sfide e gare di canto e ballo non sono gli unici eventi in programma in questa puntata di Amici 25. Finalmente scopriremo cosa ha deciso la maestra Celentano per Emiliano, a cui è stata sospesa la maglia due settimane fa. Inoltre, alcuni ragazzi, in settimana, hanno ricevuto dei compiti speciali da affrontare: è il caso di Alex, ballerino di latino di Veronica Peparini al quale la Celentano ha chiesto di provare una coreografia di modern. Come se la caverà? Anche Riccardo, allievo di Rudy Zerbi, dovrà affrontare un compito voluto per lui da Lorella Cuccarini: riuscirà a superarlo ottenendo almeno la sufficienza?

La puntata di Amici 25 di oggi va in onda su Canale 5 a partire dalle 14 ma è visibile anche in diretta streaming sul sito Mediaset Play. Su Witty TV saranno poi disponibili anche tutti i video delle esibizioni dei ragazzi.