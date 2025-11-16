Oggi 16 novembre va in onda su Canale 5 la nuova puntata di Amici 25: tutti gli ospiti, le sfide e le gare degli allievi

Amici 25 si prepara a regalare al pubblico di Canale 5 una nuova puntata ricca di sorprese e novità. Maria De Filippi condurrà infatti un appuntamento ricco di sfide ed esibizioni, come sempre affiancata dal team di professori ma anche dagli immancabili ospiti, ai quali andrà il compito di stilare le nuove classifiche. Per la puntata in onda oggi 16 novembre 2025 su Canale 5, la conduttrice lascia spazio a cinque ospiti d’eccezione: parliamo di Ermal Meta e Alessandro Cattelan, che avranno il compito di giudicare la gara di canto; e di Giuseppe Giofrè e Francesco Mariottini, che giudicheranno la gara di ballo.

Uomini e Donne, chi è Rocco Bruno: la tragica scomparsa del fratello/ Morto in un incidente

Erman Meta, inoltre, si esibirà in studio sulle note del suo singolo Io ti conosco, ma non sarà l’unico ospite musicale. Maria De Filippi accoglierà sul palco anche Eddie Brock, cantante della nuova generazione che si esibirà sulle note di Non è mica te.

Amici 25: le sfide di oggi 16 novembre 2025, l’esame di Opi e la diretta streaming

Prima delle gare di ballo e canto, alcuni allievi dovranno affrontare la propria sfida. Parliamo di Maria Rosaria Dalmonte, che pur non essendo arrivata ultima in classifica è stata mandata in sfida dalla maestra Celentano che pretende da lei molto di più. Opi, invece, dovrà affrontare l’esame che lui stesso ha chiesto di fare per dimostrare ai professori di canto di poter rimanere nella scuola di Amici 25: riuscirà a farcela? (Per conoscere in anteprima gli esiti delle sfide, dell’esame di Opi e le classifiche, clicca qui).

Amici 25/ Anticipazioni e diretta puntata 9 novembre 2025: Annalisa scatena lo studio

Nel corso della puntata di Amici 25 di oggi 16 novembre i cantanti per la prima volta presenteranno i loro nuovi singoli al pubblico, e non mancheranno compiti speciali e polemiche tra professori.

La puntata di Amici 25 di oggi va in onda su Canale 5 a partire dalle 14 ma è visibile anche in diretta streaming sul sito Mediaset Play. Su Witty TV saranno poi disponibili anche tutti i video delle esibizioni dei ragazzi.