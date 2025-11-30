Amici 25 torna oggi 30 novembre 2025 con una nuova puntata: diretta, sfide e ospiti Carlo Verone, Stash e Eleonora Abbagnato

Amici 25 torna in onda oggi 30 novembre 2025 su Canale 5 con una nuova puntata del pomeridiano, a partire dalle 14. Sfide, gare e compiti ci attendono anche questa domenica nel talent condotto da Maria De Filippi che sia avvale, come sempre, della presenza di grandi ospiti, professionisti del settore, che hanno il compito di giudicare gli allievi dopo le loro performance. Un compito che, questa settimana, spetta a Carlo Verdone e a Stash dei The Kolors per la gara di canto, mentre Eleonora Abbagnato è chiamata a giudicare quella di ballo.

Non mancheranno ospiti musicali, che si esibiranno in studio con i loro nuovi singoli. Parliamo di Rettore, che farà ascoltare al pubblico la canzone ‘Malamocco’, affiancata dai ballerini di Amici, e di Mr. Rain. Brani che ascolteremo solo a fine puntata, dopo le sfide e le gare di canto e ballo.

Partendo proprio dalle sfide, se Plasma e Flavia l’hanno affrontata in settimana, oggi toccherà a Emiliano, allievo della maestra Alessandra Celentano, svolgere la sua. Il ballerino, pur essendosi salvato dalla maglia rossa, ha deciso di autocandidarsi per toglierla a Paola, che è tuttavia rimasta in sfida. Seguiranno le gare di canto e ballo, la prima delle quali sugli inediti che gli allievi hanno appena lanciato sul mercato. Il che escluderà dalla gara i due nuovi ingressi, Lorenzo Salvetti ed Elena D’Elia, che ascolteremo solo la prossima settimana. Infine, alcuni allievi saranno chiamati al centro dello studio per sostenere i compiti speciali voluti dai professori. In particolare, Maria Rosaria e Anna si esibiranno nella coreografia voluta per loro dal prof Emanuel Lo.

Ricordiamo che la nuova puntata di Amici 25 di oggi va in onda su Canale 5 a partire dalle 14 ma è visibile anche in diretta streaming sul sito Mediaset Play. Su Witty TV, inoltre, sarà disponibile non solo la puntata on demanda ma anche tutti i video delle esibizioni dei ragazzi.