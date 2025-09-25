Amici 25 parte oggi 25 settembre 2025 con la registrazione della prima puntata che svelerà la nuova classe di concorrenti: ecco tutte le anticipazioni

L’attesa è finita: Amici 25 parte oggi, 25 settembre 2025, con la registrazione della prima puntata che vedremo in onda su Canale 5 domenica 28 settembre, a partire dalle 14. Maria De Filippi apre così una nuova edizione del talent, e lo fa con una commissione di professori quasi del tutto confermata. Per il canto, tornano in cattedra Lorella Cuccarini, Rudy Zerbi e Anna Pettinelli; per il ballo, invece, ritroviamo Alessandra Celentano ed Emanuel Lo. Non ci sarà, invece, Deborah Lettieri, il cui posto è ripreso da un volto storico del programma: Veronica Peparini.

Come di consueto, la prima puntata della nuova edizione è tutta dedicata alla formazione della nuova classe di Amici. Nel corso di questi mesi si sono infatti tenuti i casting per scegliere i concorrenti di Amici 25, ma solo oggi la commissione sceglierà e annuncerà chi ha deciso di portare nella propria squadra.

Anticipazioni Amici 25, prima puntata: come si formerà la nuova classe di concorrenti

Il funzionamento della selezione è sempre lo stesso: Maria De Filippi chiamerà, uno ad uno, gli aspiranti allievi di Amici 25. Questi, saranno chiamati ad esibirsi di fronte a pubblico e giuria di professori. Questi potranno abbassare la leva che hanno a disposizione per bloccare l’esibizione qualora non fosse di loro gradimento. Se la leva rimarrà abbassata, per l’allievo sarà un no e dovrà lasciare lo studio; se, invece, la leva sarà rialzata, l’aspirante allievo potrà completare l’esibizione e avere accesso alla classe di Amici. Se la leva non sarà abbassata, alla fine dell’esibizione i professori annunceranno il loro giudizio: l’allievo, di canto o di ballo, potrebbe essere scelto da uno o più professori. Starà poi a lui scegliere con quale prof intraprendere il percorso ad Amici. Con questo funzionamento, si formerà la classe di Amici 25. Non è da escludere che alcuni degli aspiranti concorrenti saranno chiamati a confrontarsi tra loro sin da subito per poter avere accesso al tanto agognato banco.

