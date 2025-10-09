Amici 25, le anticipazioni della registrazione della puntata in onda il 12 ottobre 2025 su Canale 5: due sfide, nuove classifiche, compiti speciali

Cosa accadrà nella prossima puntata del pomeridiano di Amici 25? Lo scopriremo oggi 9 ottobre 2025, nel corso della registrazione del terzo appuntamento domenicale condotto da Maria De Filippi, in onda il 12 ottobre. Sarà una puntata ricca di esibizioni e di sfide, alcune delle quali andate già in scena in questi giorni. Chi ha seguito Amici 25 fino ad oggi sa che le classifiche domenicali hanno quest’anno una novità: a rischiare l’eliminazione non è soltanto l’ultimo per ogni classifica (canto e ballo) ma anche il penultimo e terzultimo.

Questa nuova modalità ha portato a ben cinque concorrenti in sfida la scorsa settimana, due dei quali sosterranno la sfida proprio durante la registrazione di oggi. In settimana, un comunicato ufficiale ha annunciato in casetta che Matilde, Frasa e Flavia avrebbero sostenuto la sfida durante la settimana; il che vuol dire che oggi saranno Michele e Anna a sostenere la loro in studio col pubblico.

Amici 25, anticipazioni registrazione del 9 ottobre 2025: cosa accadrà nella nuova puntata

In attesa di scoprire se Michele e Anna – rispettivamente allievi di Lorella Cuccarini e Veronica Peparini – in studio andrà in scena una nuova gara tra gli allievi di Amici 25, giudicata da due o più giudici esterni. I concorrenti che non sono in sfida dovranno esibirsi e ottenere un punteggio da parte della giuria che decreterà una classifica e, dunque, i ragazzi in sfida la prossima settimana.

Ma alcuni allievi saranno anche chiamati ad eseguire dei compiti speciali che i professori hanno assegnato loro nel corso della settimana. È il caso di Alex Calu, che ha ricevuto un compito dalla maestra Celentano nel quale dovrà dimostrare di essere anche sensuale. Compito anche per Tommaso, che dovrà invece mostrare ad Emanuel Lo le sue qualità nel partnering. Riusciranno ad ottenere la sufficienza?

