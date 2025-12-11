Oggi 11 dicembre 2025 c'è la nuova registrazione di Amici 25: ci sarà un nuovo eliminato? Ecco le anticipazioni della nuova puntata

Oggi 11 dicembre 2025 è prevista la nuova registrazione di Amici 25, durante la quale potrebbe esserci una nuova eliminazione. Maria De Filippi torna in studio, accompagnata dalla consueta commissione di professori oltre che dagli ospiti chiamati a giudicare la gara di canto e quella di ballo di questa settimana. D’altronde, manca poco alla pausa natalizia del programma: solo due puntate ci dividono dallo stop per il talent di Canale 5, che poi riprenderà il prossimo anno, con tutta la parte dedicata alla selezione per il serale.

Alessandra Celentano scarica Giorgia Foglini ad Amici 25: "Non sei più una mia allieva"/ "Cambia professore"

Tante sono le sfide che gli allievi di Amici 25 dovranno però affrontare prima di questa pausa, a partire dalla registrazione di oggi, che vedremo in onda domenica 14 dicembre su Canale 5, a partire dalle 14.

Anticipazioni Amici 25, nuove sfide e gare in studio: cosa accade nella registrazione di oggi 11 dicembre 2025

In settimana è stata Flavia la prima concorrente ad affrontare la sua sfida, nel corso del daytime. L’allieva di Anna Pettinelli è riuscita ancora una volta a vincere e mantenere il suo posto nella scuola. Sarà da vedere se riusciranno a farlo anche gli altri tre allievi finiti in sfida: Plasma, cantante del team di Rudy Zerbi; Pierpaolo, allievo di Veronica Peparini e concorrente che ad oggi ha affrontato più sfide nella scuola; e Giorgia, ultima arrivata nella classe, appena scaricata dalla maestra Alessandra Celentano.

Riccardo Stimolo si scusa in diretta ad Amici 25 per commenti omofobi/ "Ho sbagliato e non è giustificato"

Per gli allievi di Amici 25 sarà poi il momento di affrontare le gare di canto e di ballo, che decreteranno nuove classifiche e, di conseguenza, nuovi allievi in sfida e a rischio eliminazione. Alcuni concorrenti dovranno poi affrontare dei compiti speciali assegnati loro dai professori durante l’ultima settimana.