Amici 25, cos'è accaduto nella registrazione del 13 novembre 2025? Le anticipazioni e le sfide della puntata di domenica 16 novembre su Canale 5
Oggi 13 novembre è prevista la nuova registrazione di Amici 25, che vedremo in onda domenica 16 novembre 2025 su Canale 5. Nuovi ospiti, una nuova gara di ballo e di canto e altre sfide sono previste in studio, come sempre condotta da Maria De Filippi affiancata dal team di professori: Lorella Cuccarini, Rudy Zerbi e Anna Pettinelli per il canto; Alessandra Celentano, Veronica Peparini ed Emanuel Lo per il ballo.
Sono previsti in studio tanti nuovi ospiti, alcuni per esibirsi nei loro nuovi singoli, altri per giudicare gli allievi di canto e ballo della scuola al termine delle loro esibizioni. Gli ospiti stileranno poi una classifica i cui ultimi finiranno direttamente in sfida e, dunque, a rischio eliminazione. E a proposito di eliminazione, prima di iniziare le gare, alcuni allievi dovranno affrontare la propria sfida.
Anticipazioni Amici 25, registrazione puntata 16 novembre 2025: chi è in sfida oggi
Ad oggi, dei cinque concorrenti in sfida questa settimana soltanto Pierpaolo (allievo di Veronica Peparini) e Michelle (allieva di Lorella Cuccarini) hanno affrontato il proprio sfidante. Entrambi hanno ottenuto la vittoria e ripreso il loro posto nella scuola di Amici 25. Resterebbero tre allievi in sfida, ma in realtà sono soltanto in due perché Opi ha chiesto e ottenuto la possibilità di sospenderla per sostenere un esame con tutta la commissione di canto al fine di convincerli a tenerlo nella scuola. Opi ha una settimana di tempo per prepararsi ed esibirsi di fronte ai prof di canto. In sfida restano dunque Paola e Maria Rosaria, quest’ultima però non perché arrivata ultima in puntata ma per volontà della sua maestra Alessandra Celentano. La ballerina ha sostenuto e vinto già una sfida proprio la scorsa settimana, ma ha poi affrontato la gara con poca grinta e convinzione, secondo la sua prof, motivo per il quale la rimessa in sfida. Riuscirà questa volta a superare la prova e rimanere nella scuola?