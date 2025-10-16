Amici 25, anticipazioni registrazione della puntata del 19 ottobre 2025 su Canale 5: i ragazzi in sfida, le nuove classifiche e le liti tra prof

Oggi 16 ottobre 2025 è tempo per una nuova registrazione di Amici 25. Gli allievi della nuova edizione tornano in scena e a mettersi alla prova nel talent show di Maria De Filippi, per essere giudicati da una giuria di professionisti di volta in volta diversi. Ma ad osservare le loro performance dalla propria cattedra sarà sempre il team di professori, composto da Lorella Cuccarini, Rudy Zerbi e Anna Pettinelli per il canto; Alessandra Celentano, Veronica Peparini ed Emanuel Lo per il ballo.

Michelle Cavallaro di Amici 25 è fidanzata con un' ex allieva?/ Rumor e indiscrezioni su un flirt in corso

Professori che in settimana hanno già avuto il loro bel daffare, visto che non sono mancati confronti con gli allievi e compiti assegnati loro per tentare di colmare lacune o provarle. E non sono mancate liti tra gli stessi professori, come quella nata tra Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini durante la sfida di Michelle Cavallaro.

Julia Balzaretti, chi è la figlia "prodigio" di Eleonora Abbagnato/ L'esibizione a This is me

Anticipazioni Amici 25, registrazione puntata 19 ottobre su Canale 5: le sfide e gli scontri

A proposito di sfide, Michelle è stata chiamata ad affrontarla durante la settimana, e forse nel corso del daytime di oggi – che anticipa l’arrivo delle anticipazioni della nuova registrazione di Amici 25 – scopriremo che la sua non è stata l’unica sfida anticipata. Oltre a Michelle, la scorsa settimana sono finiti nelle ultime posizioni, e dunque in sfida, anche Alex (allievo di Veronica Peparini) e Alessio (di Emanuel Lo) per il ballo, e Opi (allievo di Anna Pettinelli) per il canto. Nel corso della nuova registrazione, scopriremo non solo se riusciranno tutti a rimanere nella scuola, ma anche chi saranno i nuovi allievi a finire in sfida perché ultimi nelle classifiche. I professori chiameranno al centro dello studio chi ha ricevuto compiti da svolgere durante la settimana. E, di certo, non mancheranno nuovi scontri e siparietti divertenti.